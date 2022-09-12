Ешь, выбирай, люби. Сколько алтайских компаний уже попали в премию «Народный знак качества»

Жители Алтайского края активно подключились к масштабному проекту «Народный знак качества 2022». Проекту, где именно люди будут выбирать лучшие компании региона: ресторан и фастфуд, торговый центр и торговую сеть, медицинскую клинику и стоматологию, автосалон, строительную компанию и туристическую фирму. Премия стартовала неделю назад, 5 сентября. И за это время у нас появилось уже 339 номинантов.

Самая активная номинация по количеству компаний — «Ресторан года». Здесь жители региона заявили 49 претендентов. По 36 — в номинациях «Производитель продуктов» и «Торговая сеть года». Много номинантов среди автосервисов, фастфуда, из сферы стройки и ремонта, шанс стать лучшими в своём деле получили несколько десятков стоматологий, медклиник, салонов красоты и фитнес-клубов. Самая малочисленная номинация — «Университет года», впрочем, и здесь представлено уже большинство вузов региона.

Если смотреть по активности номинирования, то пока наиболее конкурентная борьба — в номинации «Торговая сеть года»: эти 36 компаний заявили более 440 раз.

А вы уже сделали свой выбор? Выдвигай любимую компанию на сайте народныйзнаккачества.рф. В рамках премии, которую учредили портал amic.ru и радиостанция Business FM, именно жители будут выбирать по-настоящему народные компании.

Всё просто: выбираете направление, пишете город и название компании. Мы принимаем заявки до 9 октября. Затем в каждой номинации сформируем топ-10, по которым пришло больше всего заявок. И вы снова будете голосовать — уже за одну, самую-самую лучшую компанию. Итоги подведём к середине ноября.

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Народный знак качества Тебе решать. Что за премия «Народный знак качества 2022» и как стать номинантом

Всего у нас 25 номинаций по 10 направлениям:

HoReCa («Ресторан года» и «Фастфуд года»);

«Авто» («Автосервис года» и «Автосалон года»);

«Отдых и ТРЦ» («Торговая сеть года», «Турфирма года» и «Торгово-развлекательный центр года»);

«Производители» («Промышленное предприятие года», «Производитель промышленных товаров года» и «Производитель продуктов питания года»);

«Красота и здоровье» («Салон красоты года», «Фитнес-клуб года», «Стоматология года», «Медицинская клиника года», «Курорт / санаторий года»);

«Образование» («Университет года» и «Образовательный центр года»);

«Строительство» («Застройщик года», «Стройка и ремонт года»);

«Связь» («Телекоммуникационная компания года»);

«Специальные номинации» («Newsmaker года», «Народная любовь», «Рекламодатель года»);

«Номинации Business FM» («Мой бизнес года», «Лучший работодатель года»).

В каждой номинации будет только один победитель.

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Народный знак качества Настоящие выборы. Amic.ru и Business FM запускают премию «Народный знак качества»

В проведении премии «Народный знак качества 2022» нам помогают крутые партнёры:

«Дом.ру Бизнес» — официальный партнёр проекта. Это один из ведущих операторов связи в России на b2b рынке. Мощная инфраструктура «Дом.ру Бизнес» позволяет реализовывать проекты любых масштабов для самых разных отраслей и сфер бизнеса. Оператор предлагает не просто услуги связи (интернет, телефонию, корпоративные сети), а индивидуальные комплексные решения с множеством полезных опций для бизнеса — интернет с контент-фильтрацией и антивирусами, защищённые от DDos-атак VPN-сети, облачную телефонию и видеонаблюдение с сервисами аналитики, Wi-Fi с дополнительными маркетинговыми инструментами.

Группа компаний «Алгоритм» — официальный партнёр проекта. Это один из ведущих лидеров строительной отрасли города и крупнейших застройщиков Алтайского края.

ООО «Траст-2»