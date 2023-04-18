Названы территории, лидирующие в голосовании по благоустройству в Алтайском крае

Голосование проходит в большинстве городов региона

18 апреля 2023, 17:16, ИА Амител

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Алтайском крае более шести тысяч жителей приняли участие в голосовании по благоустройству территорий на сайте 22.gorodsreda.ru, которое проходит с 15 апреля до 30 мая, сообщает "Атмосфера".

Голосование проходит в большинстве городов региона. В Барнауле лидирует парк имени Ленина – в сентябре 2022 года инициативная группа жителей сформировала дизайн-проект и внесла заявку на включение территории в программу благоустройства. Далее идут Сиреневый бульвар и сквер Победы в посёлке Южном.

В Бийске люди голосуют за сквер при обелиске на месте расстрела подпольной большевистской организации П.М. Мерлина, далее идут сквер "Молодёжный" и парк Победы.

В Рубцовске больше всего голосов получила территория возле Дома культуры "Строитель". На втором месте – площадь имени 21-го Гвардейского стрелкового полка, на третьем – территория перед Рубцовским драмтеатром.