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Названы территории, лидирующие в голосовании по благоустройству в Алтайском крае

Голосование проходит в большинстве городов региона

18 апреля 2023, 17:16, ИА Амител

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Алтайском крае более шести тысяч жителей приняли участие в голосовании по благоустройству территорий на сайте 22.gorodsreda.ru, которое проходит с 15 апреля до 30 мая, сообщает "Атмосфера".

Голосование проходит в большинстве городов региона. В Барнауле лидирует парк имени Ленина – в сентябре 2022 года инициативная группа жителей сформировала дизайн-проект и внесла заявку на включение территории в программу благоустройства. Далее идут Сиреневый бульвар и сквер Победы в посёлке Южном.

В Бийске люди голосуют за сквер при обелиске на месте расстрела подпольной большевистской организации П.М. Мерлина, далее идут сквер "Молодёжный" и парк Победы.

В Рубцовске больше всего голосов получила территория возле Дома культуры "Строитель". На втором месте – площадь имени 21-го Гвардейского стрелкового полка, на третьем – территория перед Рубцовским драмтеатром.

"В Славгороде лидирует детский городок, в Новоалтайске – улица Космонавтов, в Камне-на-Оби – парк Победы, в Алейске – улица Гаврилина, в Заринске – улица Металлургов, в Белокурихе – пешеходная зона по улице Паустовского", – отмечает издание.

Алтайский край Благоустройство голосование

Комментарии 1

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Евгений

17:50:40 18-04-2023

Рад за парк имени Ленина! Давно его пора в порядок привести и статус парковой зоны присвоить.

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