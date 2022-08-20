Барнаул занял второе в России место по росту цен на аренду однокомнатных квартир

Барнаул стал вторым в списке городов с резко подорожавшей арендой на однокомнатные квартиры. Как сообщает «РБК», по данным специалистов ЦИАН, с января 2022 года аренда этого вида недвижимости подорожала на 19%, до 1,5 тысяч рублей в месяц.

Первое место в рейтинге занял Ростов-на-Дону, где цена выросла на 21%, до 22,2 тысяч рублей за месяц проживания. На третьем месте расположился Челябинск — там цена выросла на 16% и составила 15,2 тысячи рублей в месяц.

На четвертой позиции расположилась еще одна сибирская столица, Кемерово — там рост составил 15%, до 16,6 тысяч рублей. Аналогичная ситуация в Пензе, однако там квартиры пока стоят дешевле — 12,9 тысяч в месяц.

В целом по России за этот период аренда однокомнатных квартир выросла на пять процентов, до 18,4 тысяч рублей в месяц. Специалисты заявляют, что такая тенденция связана с возросшим спросом на фоне начала учебного гожа и делового сезона.