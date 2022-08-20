Дорого из-за «Локомотива». У барнаульского вокзала за 42 миллиона продают часть небольшого старинного здания

На углу площади Победы и улицы Привокзальной выставлена на продажу 1/2 часть здания с торговыми площадями в 300 «квадратов». Автор объявления на Avito запрашивает за него 42 млн рублей.

Первоначально это типовое старинное краснокирпичное здание железной дороги, давно уже используемое для сдачи в аренду торговым организациям. Сейчас здание частично облицовано современным кирпичом, есть небольшие пристройки. Собственник считает, что «при реконструкции мансарды возможно добавление дополнительных квадратных метров для сдачи в аренду». По словам продавца, арендная плата здесь очень высокая, арендаторы — федеральные сети.

Столь высокую цену автор объявления выставил потому, что это «объект роста» и он «расположен в самом густонаселённом и проходимом месте, на перекрёстке четырёх дорог, и примыкании к нему двух основных пешеходных переходов, через которые проходит основной трафик» к авто- и ж/д вокзалам Барнаула.

К тому же, утверждает продавец, после сдачи ЖК «Локомотив» трафик ещё и увеличится.

Напомним, что в мае в барнаульской мэрии представили проект по изменению площади у барнаульских вокзалов, где предполагается всё кардинально переустроить.