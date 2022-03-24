Человек погиб, еще один пострадал при пожаре в Барнауле
Возгорание произошло в подвале пятиэтажной квартиры
24 марта 2022, 20:25
Человек погиб при пожаре в пятиэтажке на улице Силикатной в Барнауле. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю, в происшествии также пострадал один житель дома.
Возгорание произошло в подвале жилого дома. Прибывшие на место пожарные эвакуировали из опасной зоны 32 человека. Пожар ликвидировали на площади в 5 квадратных метров.
Причины пожара и состояние пострадавшего в инциденте уточняется.
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