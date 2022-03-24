Человек погиб, еще один пострадал при пожаре в Барнауле

Человек погиб при пожаре в пятиэтажке на улице Силикатной в Барнауле. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю, в происшествии также пострадал один житель дома.

Возгорание произошло в подвале жилого дома. Прибывшие на место пожарные эвакуировали из опасной зоны 32 человека. Пожар ликвидировали на площади в 5 квадратных метров.

Причины пожара и состояние пострадавшего в инциденте уточняется.