Депутат Госдумы предложил изменить дизайн паспорта, добавив в него «экскурс в культуру»

Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил создан новый дизайн российского паспорта, пишет РИА Новости.

По мнению парламентария, в документе должны быть проиллюстрированы исторические и культурно-значимые события России: победа в ВОВ, первый полёт в космос, история Большого Театра, подвиги легендарных полководцев, а также образы, посвящённые географии и многонациональной семье страны.

Хамзаев подчеркнул, что паспорт должен быть не только инструментом верификации личности, но и экскурсом в богатую культуру России.