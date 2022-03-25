Депутат Госдумы предложил изменить дизайн паспорта, добавив в него «экскурс в культуру»
Султан Хамзаев считает, что в документе должны быть проиллюстрированы исторические и культурно-значимые события России
25 марта 2022, 13:21, Никита Черников
Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил создан новый дизайн российского паспорта, пишет РИА Новости.
По мнению парламентария, в документе должны быть проиллюстрированы исторические и культурно-значимые события России: победа в ВОВ, первый полёт в космос, история Большого Театра, подвиги легендарных полководцев, а также образы, посвящённые географии и многонациональной семье страны.
Хамзаев подчеркнул, что паспорт должен быть не только инструментом верификации личности, но и экскурсом в богатую культуру России.
Комментарии
Новости партнеров