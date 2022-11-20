Дорогостоящую реконструкцию ВПП в аэропорту Барнаула могут отложить до 2030 года

Алтайский край стоит в очереди на включение проекта реконструкции взлётно-посадочной полосы (ВПП) в аэропорту Барнаула в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры РФ. Изначально планировалось, что работы на объекте завершатся в 2025 году, однако сейчас их перенесли на период до 2030 года. Об этом сообщил заместитель министра транспорта Алтайского края Дмитрий Коровин.

Почему сроки ремонта перенесли?

Из-за пересмотра программы комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры РФ.

«Мы в первую очередь не попали. Будем пытаться сделать всё, чтобы провести работы как можно раньше. ВПП находится в федеральной собственности и мы ежегодно арендуем её за 7 миллионов рублей», — пояснил чиновник.

В 2021 году во время визита на Алтай премьер-министр страны Михаил Мишустин распорядился выделить около 10 миллиардов рублей на строительство новой взлётно-посадочной полосы. Планировалось, что работы по возведению ВПП начнутся в 2025 году и продлятся около двух лет. Чтобы не останавливать работу аэропорта на этот срок, принято решение строить новую полосу рядом с существующей.

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Сколько будет стоить реконструкция ВПП?

Около 9 миллиардов рублей. Впрочем, эта сумма была названа ещё до начала военной операции на Украине, и с уходом из России многих западных компаний, видимо, придётся пересматривать проект.

Рядом с действующей полосой будет построена новая такой же протяжённостью — 2,8 км.

А когда построят новый терминал?

В 2026 году. Помимо реконструкции ВПП, руководство АО «Авиапредприятие «Алтай» (управляет аэропортом Барнаула, входит в «Новапорт») рассчитывает также на реконструкцию аэровокзального комплекса аэропорта Барнаула.

Реконструкция аэропорта пройдёт в два этапа. Около двух лет понадобится на подготовку проектно-сметной документации и прохождение государственных экспертиз. Проект будут разрабатывать с учётом санкций, чтобы минимально использовать зарубежное оборудование и строительные материалы. Непосредственно строительство нового терминала должно начаться в 2024 году и продлиться около двух лет.

На работы потратят более 5 миллиардов рублей.