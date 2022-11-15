Эксперт Попов пообещал преследование. Amic.ru нашел новые критические оценки судом и коллегами его работы

11 ноября в арбитражном суде Алтайского края был опрошен эксперт Дмитрий Попов, проводивший судебно-техническую экспертизу давности выполнения реквизитов документов по иску ООО «Барнаульская сетевая компания» к ООО «СД Инвест». Об этом деле amic.ru рассказывал в публикации «В Арбитражном суде Алтайского края рассмотрят заключение эксперта, выводы которого суды дважды объявляли необоснованными». Попов признал, что он лично писал комментарии под публикацией, и сообщил, что «выстраиваются в очередь, кто будет вести это преследование».

Напомним суть дела

26 февраля 2021 года БСК заключила с «СД Инвест» договор купли-продажи здания и земельного участка под ним. По условиям договора «СД Инвест» должен был рассчитаться с БСК до 15 марта того же года. Расчёта не произошло ни в эти сроки, ни гораздо позже. БСК предложила подписать соглашение о расторжении договора купли-продажи. Соглашение дважды отправляли «СД Инвест» «Почтой России», писали директору и юристу в мессенджер и на электронную почту, но ответа не получили. Тогда 20 сентября 2021 года БСК обратилась в Арбитражный суд, чтобы расторгнуть соглашение. Когда дело уже было в суде, «СД Инвест» 18 ноября прислал туда подписанное соглашение о расторжении договора.

Параллельно с поисками контактов с «СД Инвест» БСК нашла нового покупателя, подписала с ним предварительное соглашение и договорилась заключить договор купли-продажи после расторжения договора с «СД Инвест». Покупатель внёс задаток 900 тыс. рублей.

Но поскольку расторжение договора с «СД Инвест» затягивалось, новый покупатель заявил, что БСК не уложилась в срок, и потребовал вернуть задаток и предусмотренную предварительным соглашением неустойку в сумме 900 тыс. рублей.

БСК обратилась в Арбитражный суд Алтайского края с иском к «СД Инвест» о взыскании 900 тыс. рублей убытков. По делу была назначена судебно-техническая экспертиза давности выполнения реквизитов документов. Её поручили провести эксперту ООО Экспертно-консультационный центр «Профи» Дмитрию Попову. Суд поставил перед экспертом вопросы о том, когда были подписаны предварительный договор купли-продажи с новым покупателем, приходный кассовый ордер, расходный кассовый ордер и могли ли они быть подписаны в один день.

Исследуемые документы были подписаны 6 апреля и 24 декабря 2021 года. Фактические даты подписей эксперт установить не смог, но сделал вывод о том, что все три документа были подписаны не ранее сентября 2021 года.

На заседании 11 ноября суд приобщил результаты экспертизы к делу.

«Большое спасибо за эту статью!»

Эксперт Дмитрий Попов эмоционально отреагировал на публикацию amic.ru «В Арбитражном суде Алтайского края рассмотрят заключение эксперта, выводы которого суды дважды объявляли необоснованными». Напомним, в ней мы привели два примера негативной оценки арбитражными судами его работы.

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Общество В Арбитражном суде Алтайского края рассмотрят заключение эксперта, выводы которого суды дважды объявляли необоснованными

«Я занимаюсь данным видом экспертиз с 2009 года, в год получается более полусотни таких экспертиз для судов на всей территории Российской Федерации, так вот сам вопрос неужели вы, перерыв всю судебную практику нашли всего два дела в которых возникли вопросы к толкованию выводов? Не жидковато ли?», — написал Дмитрий Попов в комментариях. Он также добавил: «Теперь обращение к АМИК.ру вы действительно готовы рубанутся за деловую репутацию в суде? И вот еще, страница „заскринина“, не дай бог мой комментарий не пройдет модерацию! Все кто имеет что сказать за мою репутацию и профессиональную компетенцию милости прошу в глаза, а не анонимные брызганья какашками в интернетах. Бесконечно Ваш Попов Дмитрий Юрьевич» (орфография и пунктуация автора сохранены).

На судебном заседании 11 ноября Попов признал, что он лично написал этот комментарий. «Это мои комментарии, мой номер телефона указан прямой», — подтвердил эксперт.

«Большое спасибо за эту статью! Это реклама. Юридическое сообщество меня так поддержало. Это такая реклама шикарная», — заявил Попов и добавил: «И выстраиваются в очередь, кто будет вести это преследование», видимо, имея в виду своё предложение «рубануться за деловую репутацию».

Покопавшись в судебной практике, amic.ru нашёл и другие претензии правосудия к экспертизам Попова.

Арбитражный суд Алтайского края / Фото: google.com/maps

«Суд относится критически к заключению, данному экспертом Поповым»

2 сентября 2015 года Арбитражный суд Алтайского края рассматривал иск ООО «Симед» к индивидуальному предпринимателю о взыскании 1 252 388 руб. необоснованного обогащения и встречный иск ИП к ООО «Симед». ООО «Симед» заявляло о фальсификации документов, суд назначал экспертизу, которая должна была определить фактическое время изготовления документов. Экспертизу проводили эксперты экспертно-консультационного центра «Профи», в том числе Дмитрий Попов.

«В связи с наличием сомнений в обоснованности заключения эксперта общества с ограниченной ответственностью Экспертно-консультационный центр „Профи“ Попова Д.Ю. в части вывода о давности изготовления акта от 15 марта 2013 г. судом назначена повторная экспертиза по вопросу давности изготовления оспариваемого доказательства, — говорится в судебном решении. — Согласно заключению экспертов от 09 апреля 2015 г. № 3121/1-3, выполненному экспертами ФБУ Омская лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиции РФ, установить, соответствует ли дата составления акта от 15 марта 2013 г. дате фактического изготовления данного документа, не представляется возможным».

Допрошенный судом в качестве специалиста эксперт ФБУ «Алтайская лаборатория судебной экспертизы» пояснил, что «использованный Поповым Д.Ю. метод предназначен для определения качественного состава чернил и не может быть использован для установления давности изготовления документов, поскольку какие-либо научные методики, подтверждающие возможность использования спектрографии при определении давности изготовления документов, отсутствуют».

«Оценив представленные доказательства, суд относится критически к заключению, данному экспертом Поповым Д.Ю. в части давности изготовления документов, поскольку Попов Д.Ю. сравнивал полученную спектрограмму спорного акта с образцами, имеющимися в банке спектров, составленном самим Поповым Д.Ю., относительно которых у суда отсутствуют сведения об их достоверности. При этом сформированные экспертом Поповым Д.Ю. выводы о давности изготовления документа не содержат ссылки на научно проверенные данные», — говорится в решении суда.

Эксперты были в шоке

Информация о деятельности Дмитрия Попова нашлась и на сайте новосибирской УК «НСК-Капитал», занимающейся судебно-экспертной деятельностью. В материале «Заключение эксперта-«сказочника» от 24 ноября 2016 года говорится:

«В нашу Судебную Экспертно-Криминалистическую Лабораторию обратились представители группы компаний (...) из г. Барнаула. В Арбитражном суде г. Барнаула проходил судебный процесс между госкорпорацией и группой компаний (...). А также шло производство по уголовному делу. Судебная экспертиза была назначена в специализированную фирму „РосЭксперт“. Экспертизу провёл эксперт Попов Д.Ю. по „Определению изготовления давности документа“. Когда мы приступили к изучению документов проведённой экспертизы Поповым Д.Ю., то были в шоке (мягко говоря)».

Как говорится в публикации, эксперт выбрал неактуальную в настоящее время методику для шариковых ручек, производимых в СССР в 1970-х годах, и оборудование, при помощи которого нельзя определить давность изготовления документа.

«После трудных и спорных доказательств в судебном процессе было принято решение о неверности судебной экспертизы. Более того, было прекращено уголовное производство», — подытоживают авторы публикации «Заключение эксперта-«сказочника».

Что дальше?

Сторону ответчика сделанные экспертом Поповым выводы устраивают, сторона истца считает их необоснованными, недостоверными и противоречивыми. Суд свою оценку экспертизе пока не дал. Возможно, он сделает это в ходе следующего заседания, которое назначено на 2 декабря.