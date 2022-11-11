На Алтае у большинства УК заканчиваются лицензии. Кто может уйти с рынка?

До конца года 140 управляющих компаний в Алтайском крае должны подтвердить действие лицензий. Если до января продлить документ не удастся, такие УК будут вынуждены покинуть рынок, рассказали amic.ru в региональной Госинспекции. Именно орган, который возглавляет Олег Веремеинко, отвечает за допуск «управляшек» к работе с многоквартирными домами (МКД). Первый раз массовое лицензирование УК проводилось весной 2015 года, тогда свою деятельность были вынуждены прекратить свыше 30% игроков, а сама процедура вызвала много нареканий со стороны общественников.

Что нужно сделать для получения лицензии

С 11 января 2018 года в России действует правило о предоставлении лицензии УК на пять лет. До этого времени разрешение на управление многоквартирными домами выдавали бессрочно. В Алтайском крае большинство компаний обзавелись лицензией раньше — в 2015-2017 годах. Так, в 2015 году документ получили сразу 112 УК, в 2016-м — всего 17 УК, а в 2017-м ещё меньше — лишь 11. Сейчас на территории Алтайского края работают 223 «управляшки», из них у 140 в начале следующего года истекает срок действия лицензии. Причём больше половины таких компаний находится в Барнауле (76).

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Региональная Госинспекция ещё в прошлом месяце определила «правила игры» по продлению лицензии. Так, на то, чтобы подать заявление (только через портал госуслуг, бумажную версию не принимали, — прим. ред.), УК дали три недели: дедлайн истекал 1 ноября. Причём это касается только тех компаний, кто успел оформить разрешение до 11 января 2018 года. Те, кто сделал это позже, продолжают работать в прежнем режиме.

Срок проведения проверки всех документов от УК составит 15 рабочих дней. Таким образом, уже в 20-х числах ноября Госинспекция должна окончательно определиться с теми организациями, кто продолжит свою работу на рынке. Кстати, в случае если компания по какой-то причине не подаст заявление, действие её лицензии будет прекращено автоматически.

Управляющим организациям, которые не соответствуют требованиям, откажут в продлении лицензии, а их многоквартирные дома перейдут в управление временных УК.

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Что будет с домами, которые останутся без УК

Жители этих домов должны будут сами определять свою судьбу. Вначале орган местного самоуправления обязан организовать собрание собственников. Жильцы вправе создать ТСЖ либо перейти под управление иной УК, получившей лицензию. Если собрание по какой-либо причине будет признано несостоявшимся, муниципалитет вправе самостоятельно провести конкурс среди УК. В случае, когда по его итогам желающих так и не найдётся, дом будет передан УК, находящейся в ведении МО. К слову, управлять домами без лицензии могут по-прежнему ТСЖ.

Какие требования выдвигаются к УК, претендующим на лицензию?

Ключевых положений несколько. В их числе — регистрация в качестве юрлица, наличие квалификационного аттестата, отсутствие у должностного лица УК неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере экономики, за преступления средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие. Также УК не должна ранее подвергаться административному наказанию, например, дисквалификации. Кроме того, претендент на лицензию обязан размещать информацию о компании в ГИС «ЖКХ» и не иметь долгов перед ресурсовиками. Наконец, проблемой может стать и неисполнение предписаний об устранении грубых нарушений.

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Как проходило лицензирование в 2015 году?

В 2015 году к началу первого лицензирования УК на территории Алтайского края действовало 229 управляющих организаций, которые оказывали услуги по управлению домами во всех городах края, а также в ряде муниципальных районов, например Благовещенском, Кулундинском, Троицком и т.д. Из этого количества только 169 УК подали заявления о получении лицензии. Соответственно, о решении прекратить деятельность в сфере управления МКД заявили 60 организаций. Таким образом, с рынка ушли порядка трети всех УК.

Семь лет назад во время первого массового лицензирования работой комиссии оказались недовольны представители Народного фронта, которые наблюдали за процедурой. ОНФ тогда заявил, что лицензирование управляющих компаний в Алтайском крае прошло «с многочисленными нарушениями», а процесс оказался закрытым для общественников.

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ОНФ и Общественная палата, в частности, выявили нарушения на этапе формирования и деятельности лицензионной комиссии. «На Алтае первый блин, к сожалению, вышел комом», — резюмировали в Народном фронте.

«Комиссия должна была действовать открыто, публично и не допускать конфликта интересов. Однако всё получилось с точностью до наоборот: закрыто, непублично, с чередой скандалов. Участники процесса заговорили о банальном переделе рынка многоквартирного жилого фонда, существовании списка неугодных власти управляющих компаний. Настоящим общественникам, а не тем, кто маскировался под них, так и не удалось пробиться в состав лицензионной комиссии», — рассуждал общественник Сергей Тастан.

За октябрь 2022 года собственники 30 многоквартирных домов в Алтайском крае сменили управляющую компанию, большинство из них расположены в Рубцовске и Барнауле. 13 УК получили отказ по включению МКД в реестр лицензий в связи с выявленными нарушениями.