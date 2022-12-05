Не революционер, а реформатор. Новый главный инженер БСК пообещал сохранить надёжность электросетей Барнаула

В июне в Барнаульской сетевой компании назначен на должность новый главный инженер — Владимир Шевченко. Казалось бы, событие сугубо корпоративное. Однако учитывая масштаб деятельности компании, а БСК обслуживает 80% электросетей Барнаула, такие кадровые перестановки важны для города: ведь от стабильной работы компании зависит надёжность энергоснабжения барнаульцев и предприятий краевой столицы. Amic.ru побеседовал с топ-менеджером БСК о его назначении, итогах года и планах на будущее.

«Главный инженер, конечно, фигура, но не единственная»

— Владимир Валерьевич, ощущаете высокую ответственность на новой должности? Чем занят главный инженер крупной электросетевой компании?

— Главный инженер, конечно, фигура в работе электросетевых компаний, но не единственная. В Барнаульской сетевой компании трудятся почти пятьсот человек. Это около тридцати структурных подразделений, столько же руководителей по разным направлениям. Например, город Барнаул у нас поделён по трём сетевым районам. Первый сетевой район занят энергоснабжением Центрального района города, а третий сетевой — Индустриального и Ленинского районов. Сетевые районы обслуживают воздушные и кабельные линии, распределительные электрические сети. Отдельное подразделение — служба подстанций. В их ведении находится высоковольтное оборудование. Задача главного инженера — координировать действия технических служб, анализировать результаты их работы. На основании проведённого анализа определять стратегию действий на будущее, в том числе определять и реализовывать техническую политику компании.

— Вы вступили в должность в самый разгар ремонтных работ. Известно, что тёплая пора года весьма насыщена мероприятиями для всех ресурсовиков, все «готовят сани к зиме». Как в этом плане сработала Барнаульская сетевая компания? Готовы пройти испытание морозами?

— Конец ноября с морозами ниже 32 градусов подтвердил нашу готовность, существенных перерывов в электроснабжении у барнаульцев не было. В целом же Барнаульская сетевая компания ежегодно получает два паспорта готовности к прохождению осенне-зимнего периода, оба документа в наших руках. Один документ нам вручает Министерство энергетики РФ, второй оформляется по результатам работы комиссии с участием представителей Ростехнадзора, администрации города Барнаула, Министерства промышленности и энергетики Алтайского края. Получение паспорта — не простая формальность. Можно сказать, что паспорт — это итоговая положительная оценка деятельности организации, которая подтверждает готовность эксплуатируемого оборудования, сотрудников и подразделений к холодному периоду года. Однако это отнюдь не значит, что вот теперь, после положительной оценки и с паспортом, можно расслабиться и отдохнуть. Наша компания в круглогодичном режиме реализует мероприятия по подготовке персонала и техническому обслуживанию электрооборудования, производству требуемого ремонта. Нами уже завершены осмотры и профилактические испытания оборудования, по результатам которых подготовлен план ремонтов на 2023 год. В настоящее время приступили к закупкам необходимых материалов для проведения работ в следующем году.

Электрики работают / Фото: БСК

«Работаем без цейтнотов»

— На чём было сконцентрировано внимание в последнее время?

— В 2021- 2022 годах мы повысили надёжность энергоснабжения для жителей Центрального района, нагорной части города и посёлков Пономарёвка и Лебяжье. Только в реконструкцию электросетей этих районов БСК инвестировала более 13 миллионов рублей, часть средств была выделена в рамках капитального ремонта. Местные жители нас очень благодарили за труд, уверяя, что впервые за 15 лет они поняли, что такое надёжное энергоснабжение.

— В чём же секрет такой надёжности?

— На сегодняшний день у компании укомплектованность персоналом, техникой, а также необходимыми материалами и оборудованием позволяет работать без каких-либо цейтнотов. Наш главный плюс — это хорошо развитая система энергоснабжения города Барнаула. Дело в том, что на протяжении многих лет одним из приоритетных направлений технической политики компании являлось создание резервных схем электроснабжения. Сегодня наши электромонтёры практически не выезжают ночью для устранения аварий, мы можем себе позволить устранять повреждения в плановом порядке и в рабочее время, оперативно переключив потребителей на резервные источники питания.

«Нивелируем проблемы в будущем»

— Что значит хорошо развитая система энергоснабжения города? Расскажите подробнее.

— Здесь я бы остановился на двух моментах: первый — это наличие резервных схем для электроснабжения потребителей, второй — это минимизация количества обесточенных потребителей вследствие аварийных отключений оборудования. И то и другое связано с конфигурацией распределительной сети.

Одним из вариантов развития городской распределительной сети, позволяющим решать вышеупомянутые задачи, является строительство распределительных пунктов 6-10 кВ. Объясню, что это такое на примере 2022 года. Распределительные сети Центрального района города уже достаточно возрастные, источниками питания сетей являются подстанции 35-110 кВ, которые принадлежат ПАО «Россети Сибирь» — «Алтайэнерго». От данных подстанций подключено очень много потребителей и распределительных сетей 6 кВ, которые в том числе находятся на балансе Барнаульской сетевой компании. По этим сетям 6 кВ мы распределяем электроэнергию уже по нашим трансформаторным подстанциям более низкого напряжения. Сложилось так, что с учётом времени отходящих линий стало много, а количество точек их подключения в подстанциях ограничено. В результате, когда происходит отключение одного выключателя, это приводит к обесточиванию 3-4 участков электрической сети. Распределительный пункт эти проблемы нивелирует. Кроме этого, новые РП в городе, помимо обеспечения надёжного электроснабжения, расширяют возможности для нового технологического присоединения. В текущем году мы завершили реконструкцию РП 62 на улице Мамонтова, что существенно отразится на надёжности электроснабжения потребителей Центрального района, потребителей ул. Кутузова, Аванесова и т.д. В рамках решения аналогичных задач мы в настоящее время заканчиваем реконструкцию РП 64 на проспекте Космонавтов. В 2023 году запланирована реконструкция РП на улице Гоголя. Все подобные проекты включены в инвестиционную программу БСК.

— БСК выполняет технологическое присоединение к электросетям города, а значит вы точно знаете, как растёт и развивается краевая столица. Что в 2022 году строили в Барнауле?

— Как и прежде, в основном это жилищное строительство, которое у нас сконцентрировано в Индустриальном районе. Однако есть и весьма интересные социальные объекты. В этом году, например, мы обеспечили возможность технологического присоединения к сетям физкультурно-оздоровительного комплекса на улице Юрина, 197а. Это довольно масштабный объект, размером более 2 тысяч квадратных метров, реализуемый в рамках федеральной программы «Спорт — норма жизни».

Электрики работают / Фото: БСК

«Не пытаемся стать фаворитами, наш приоритет — надёжность»

— Какие современные технологии применяет компания?

— Безусловно, мы активно изучаем современные технологичные материалы и методы работы. Стараемся применять их на практике. В настоящее время активно используем в своей деятельности универсальный высоковольтный кабель. Его мы монтируем в труднодоступных местах, где существуют сложности с прокладкой подземных линий и ограничен коридор для прохождения воздушной линии. 4-5 лет назад это было новшество для нас, сейчас мы уже умеем с ним работать. С недавних пор применяем универсальный самонесущий кабель FXCEL. Конечно же, современные материалы и технологии предоставляют значительно большую свободу в принятии технических решений, позволяют решать сложные задачи, в том числе минимизируя затраты. Но в нашем понимании приоритеты должны расставляться правильно. Конечно, можно построить подстанцию по последнему слову науки и техники и попытаться стать фаворитом на этом фоне, но те же материальные ресурсы можно вложить в развитие распределительных сетей, их реконструкцию или ремонт там, где это требуется. Думается, что в контексте существующего положения дел в распределительном сетевом комплексе Алтайского края пользы от второго для потребителя будет больше.

— 2022 год — сложный для всех, особенно в плане импортозамещения. Как компания справилась с поставленными задачами?

— Реализация планов капитальных и текущих ремонтов электросетевого хозяйства, инвестиционной программы осуществляются строго по графику. Все свои задачи, запланированные на 2022 год, мы выполним в 100% объёме. Что касается импортозамещения, особых проблем для нашей компании это не вызвало. У Барнаульской сетевой компании нет «критической» зависимости от зарубежного рынка. Подавляющее большинство материалов закупается у российских производителей, в том числе у ряда производителей Алтайского края. Когда закрывается одна дверь — открывается другая. Таким образом у нас произошло с некоторыми импортными позициями. Перешли на аналоги других производителей, в том числе и российских. На сегодняшний день проблем не возникает.

— Какие перемены ожидают компанию в связи с вашим назначением?

— Я не революционер, скорее реформатор, аккуратный и последовательный. Не являюсь сторонником сразу с первого дня вносить перемены туда, где в общем и целом производственные процессы и так довольно успешно реализуются. В Барнаульской сетевой компании работает высококвалифицированный персонал. Текучка кадров здесь минимальная. Качественная особенность компании — организация процессов с минимумом бюрократических процедур и наличие командной ответственности за результаты труда. Этого курса и будем придерживаться в дальнейшем.