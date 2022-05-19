Такой день. Молния, обесточившая Чуйский тракт, и ДТП с «московским» трамваем в Барнауле

Молния ударила в ЛЭП в селе Полковниково Косихинского района Алтайского края, сообщают читатели amic.ru. Согласно их словам, в результате обесточенным оказался не только населённый пункт, но и заправки вдоль части Чуйского тракта.

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Происшествия Молния ударила в ЛЭП и обесточила заправки и село в Алтайском крае

Руководитель Алтайского союза предпринимателей (АСП) Юрий Фриц в ближайшее время может покинуть свой пост, сообщают источники amic.ru. В мае 2022 года должны состояться очередные выборы главы АСП. По всей видимости, они пройдут на конкурентной основе, хотя ранее, по сведениям инсайдеров, предполагалось, что Фриц будет безальтернативной кандидатурой. Он возглавляет региональное бизнес-объединение уже десять лет. Кто станет его соперником на выборах, пока неизвестно.

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Общество Третий срок под вопросом. Юрий Фриц может добровольно оставить пост руководителя АСП

Улица Солнечная Поляна в Барнауле будет отремонтирована в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». В этом году ремонт проведут на участке от улицы Энтузиастов до улицы Юрина. Как сообщили в пресс-центре администрации краевой столицы, сейчас на участке дороги, который проходит в Ленинском районе, уже уложен выравнивающий слой асфальта.

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Новости Барнаула Тротуары и парковки. Улицу Солнечная Поляна ремонтируют в Барнауле по нацпроекту БКАД

ДТП с участием трамвая произошло на пересечении улиц Северо-Западной и Солнцева в Барнауле. В аварию попал «собянинский» вагон, который недавно вышел на линию.