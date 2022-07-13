Такой день. Возможный уход KFC и путешествие на плоту по оби

Главные новости в Алтайском крае 13 июля

13 июля 2022, 23:42, Илья Звягинцев

После заявления владельца сети ресторанов KFC, компании Yum! Brands, о намерении полностью уйти из России, многие любители знаменитой «курочки» задались вопросом, исчезнут ли закусочные из нашей страны или нет. Amic.ru разобрался в вопросе, уйдет ли из России еще одна сеть американского фастфуда или популярная сеть останется и не повторит судьбу «Макдоналдса».

В Барнауле следователи задержали владельца веревочного парка «Джунгли», в котором из-за обрыва страховочного троса с большой высоты упал 13-летний подросток.

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Уголовное дело возбудили по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ч. 1 ст. 238 УК РФ). Владельца парка задержали. Готовится ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения.

Назначен ряд судебных экспертиз.

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Три семьи из Барнаула, Первомаского района и Омска планируют на самодельном плоту отправиться по оби от Бийска до краевой столицы.

В путешествие отправятся не только взрослые, но и дети. Всего их будет девять человек.

Днем путешественники планируют идти по воде, а на ночь вставать на берегу. С собой у них будет туристическая баня, из которой можно будет сразу нырять в реку.

Отплывать туристы планируют 16 июля. Плот, на котором пройдет путешествие, пока остается безымянным.

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