У вас перевес. Правда ли, что ГИБДД штрафует водителей за «лишних» пассажиров в общественном транспорте Барнаула

Водитель маршрутки № 144 утром 29 июля высадил пассажирку из салона, так как женщине не хватило «стоячего» места, а впереди дежурили сотрудники ГИБДД. «При этом в салоне были и другие стоящие пассажиры. Но водитель заявил, что его могут оштрафовать за „стояков“, а он платить за это не хочет. Женщина была очень возмущена, но вышла», — сообщила amic.ru свидетельница ситуации. Девушка попросила разъяснить, правомерны ли действия водителя и сколько пассажиров на самом деле можно перевозить в автобусах. Amic.ru разобрался и отвечает.

Что случилось?

По словам жительницы Барнаула, примерно около 9 часов утра 29 июля автобус № 144 остановился на остановке «Норд-Вест». Запустив людей в салон, водитель попросил последнюю вошедшую пассажирку выйти, так как ему можно перевозить только четырёх стоящих пассажиров, а она оказалась пятой. Водитель объяснил, что дальше находится пост ГИБДД, у которых «сегодня рейд» и ему грозит штраф за переизбыток пассажиров.

На проспекте Калинина автобус действительно остановили сотрудники ГИБДД. В тот момент там находилось 16 сидящих пассажиров и четверо стоящих. Полицейский через окна заглянул в салон и разрешил автобусу продолжить путь, рассказывает читательница amic.ru.

«Если автобусам нельзя перевозить стоящих пассажиров, то почему такое происходит ежедневно? Ведь иногда людям даже дышать невозможно из-за тесноты. Но ведь ГИБДД не штрафуют их в такие дни? А если будет штрафовать, то как тогда людям добираться вообще до работы, ведь автобусов в городе элементарно не хватает и иногда приходится ждать на остановке очень долго?» — задаётся вопросом девушка.

Что это за штраф?

В барнаульском ГИБДД рассказали amic.ru, что штрафы за «перебор» стоящих пассажиров — совсем не нововведение, а постоянная практика. И цель не «собрать план», а забота о безопасности пассажиров в общественном транспорте.

«Они возят людей. Нередки случаи дорожно-транспортных происшествий с участием автобусов, поэтому мониторинг ведётся на любых участках, где ездят машины. Если где-то специально стоят автобусы и набирают пассажиров, то их штрафуют. Кроме того, проводятся еженедельные рейсы по общественному транспорту», — пояснил начальник отдела пропаганды ГИБДД Барнаула Геннадий Кузнецов.

Кузнецов подчёркивает, что такой контроль ведётся регулярно, «почти каждый день».

Сколько пассажиров стоя разрешено перевозить в автобусах?

Как сообщил Геннадий Кузнецов, чаще всего в Барнауле штрафуют водителей автобусов малой вместимости. В столице края в основном это «Газель Next» и «Газель бизнес». В первой допускается вместимость от одного до трёх стоящих пассажиров, а во второй — до семи. Больше туда запустить нельзя.

А вот к большим автобусам не такой жёсткий подход: «По большим автобусам, можно сказать, нет ограничений. Они, конечно, существуют, но кто же будет большой автобус пересчитывать в час пик? Если видно, что там конкретное нарушение, везут стоящих под завязку, то сотрудники ГИБДД остановят автобус и посчитают пассажиров», — отметил Геннадий Кузнецов.

И каков штраф?

Начальник отдела пропаганды барнаульского ГИБДД указал, что водителей штрафуют по ст. 12.23 КоАП РФ. Согласно закону, за нарушение правил перевозки пассажиров предусмотрен штраф 500 рублей.

ГИБДД / Фото: Антон Дегтярёв

Кто платит штраф?

По словам директора барнаульской фирмы-перевозчика, ответственного за 41 маршрут, Антона Еньшина, все штрафы за «перевес» пассажиров выплачивает водитель, и перевозчики сотрудникам их не возмещают.

«Водителю неприятно, что он должен эти штрафы оплачивать, но тем не менее реальность такая. Много что может нравиться или не нравиться. Понятно, что есть проблема с тем, что мы берём автобусы малой вместимости, а пассажиропоток больше. Но по закону сотрудники ГИБДД правы, у них есть такие основания», — отмечает Еньшин.

Кто устанавливает нормативы?

По словам Антона Еньшина, требования по вместимости автобусов закладывает автобус-изготовитель, они содержатся в паспорте транспортного средства. На основе этих данных сотрудники ГИБДД составляют протоколы, говорит Еньшин. Так что если перевозчику нужно возить больше людей, стоит закупать транспорт большой вместимости, объясняет Антон Еньшин.

Табличка в маршрутке с указанием разрешённого числа пассажиров / Фото: amic.ru

Что касается рейдов ГИБДД, то они проходят каждую неделю, подтверждает Еньшин. Когда-то кто-то из водителей «попадается», говорит перевозчик, то его наказывают.

При этом, отмечает предприниматель, в час пик действительно люди набиваются в автобусы битком, и правила вместимости не соблюдаются, пожалуй, нигде.

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