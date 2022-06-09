В Барнауле обновили разметку более чем на 40 участках дорог

В Барнауле за сезон обновили разметку более чем на 40 участках дорог. Как сообщает пресс-центр мэрии, в первую очередь работы ведутся в местах с наибольшим количеством ДТП, а также на центральных магистралях.

Так, на Павловском тракте — на участке от улицы Солнечная Поляна до Трактовой 7 июня — нанесли продольную разметку термопластиком. Кроме того, обновили линии пешеходных переходов по проспектам Космонавтов и Красноармейскому, на Северо-Западной и на перекрёстке улиц 40 лет Октября и Эмилии Алексеевой.

В администрации подчеркнули, что всего за сезон дорожники нанесут 45 тысяч квадратных метров разметки краской и ещё 13,7 тысячи — термопластиком. На сегодня выполнена почти половина запланированных работ.