Все переплетено. Как Елизавета II связана с Романовыми. Инфографика

«Дорогой Ники», «милый Джорджи» и «дядя Вилли» — так обращались друг к другу в письмах в начале XX века родственники — коронованные особы Николай II, российский император, Георг V, король Соединённого Королевства Великобритании, и Вильгельм II, германский император. Кем приходились друг другу монаршие особы могущественных империй? На карте взаимосвязей отмечены только ключевые фигуры. Нажмите, чтобы увеличить.





Брат ты мне или не брат

Мать последнего русского императора Мария Фёдоровна, урождённая Мария София Фредерика Догмар, — родная сестра матери Георга V Александры Датской, обе они дочери датского короля Кристиана IX. По линии матери Николай II — двоюродный брат и Георгу V. Всего у короля Кристиана было шестеро детей, из которых два сына стали королями (Дании и Греции), а две дочери — супругами европейских монархов (Британии и России).



Слева направо — Николай II, Мария Фёдоровна, её племянник Георг V.

«Бабушка Европы» и гемофилия

Жена Николая II — Александра Фёдоровна, урождённая принцесса Виктория Алиса Елена Луиза Беатриса Гессен-Дармштадтская, тоже состояла в двоюродном родстве с Георгом V, они внуки британской королевы Виктории. Королева Виктория родила девятерых детей, позже женившихся и вышедших замуж за представителей других королевских династий, за что она получила прозвище Бабушка Европы.



Именно от английской королевы Виктории в русскую царскую семью попала болезнь гемофилия. Гемофилия — генетическое заболевание, связанное с нарушением процесса свёртывания крови. Оно появляется из-за изменения одного гена в хромосоме X. Девочки им практически не болеют, а могут быть лишь носителями. Её внучка стала женой императора Николая II, русской императрицей Александрой Фёдоровной. От неё болезнь передалась её сыну, великому князю Алексею.



Александра Фёдоровна приходилась кузиной и Вильгельму II. Его родители — дочь королевы Виктории Виктория Саксен-Кобург-Готская и Фридрих III, германский император и король Пруссии.

Александра Фёдоровна, королева Виктория, Вильгельм II

Немецкие жены

В свою очередь, Фридрих III был кузеном дедушки Николая II — царя-освободителя Александра II. Жена Николая I Александра Фёдоровна (Фридерика Луиза Шарлотта Вильгельмина Прусская) — родная сестра отца Вильгельма I, Фридриха III. Жена Александра I — тоже немка. Традиция брать в жёны представительниц немецких кровей пошла ещё с Петра I, одного из первых Романовых.

Дочь Александра II — Мария — стала женой сына королевы Виктории Альфреда герцога Эдинбургского и Саксен-Кобург-Готского. Жених приехал в Петербург, где 22 января 1874 года состоялось бракосочетание. Александр II в честь Альфреда приказал переименовать строившийся на Балтийском заводе броненосный крейсер «Александр Невский» в «Герцог Эдинбургский».



Во время Первой мировой войны, в 1917 году, Георг V избавился от немецкого названия, переименовав династию из Саксен-Кобург-Готской в Виндзорскую.

Елизавета II и Романовы

Династические браки с кончиной царской семьи в России не закончились: в 1947 году Елизавета II вышла замуж за правнука российского императора Николая I — греческого принца Филиппа, представителя королевской семьи, потерявшей власть в Греции. А сама она при этом была внучкой двоюродного брата Николая II.

ТАСС