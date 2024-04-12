Обзор рынка продвижения в Барнауле, или Как интегрировать диджитал в общую стратегию

Руководитель Digital-агентства рассказала о тенденциях и векторах развития для бизнеса

12 апреля 2024, 16:00, ИА Амител erid: LjN8K6nFx

Надежда Клаус / Фото: Digital-агентство Zavod

Если вы хотите добиться успеха в бизнесе, то без качественного продвижения вам не обойтись, особенно в контексте быстро развивающихся цифровых технологий. А так как Барнаул является одним из важнейших экономических центров Сибири, то местным компаниям стоит присмотреться к новым рекламным направлениям.

"Реклама рекламе рознь. Чтобы завоевывать сердца клиентов, брендам приходится учиться комбинировать наиболее эффективные векторы продвижения, предугадывать тренды и быстро реагировать на изменяющиеся условия внешней среды. Поэтому в этом материале вы найдете основные тенденции рынка в Барнауле, а также возможности интеграции цифровых методов в общую маркетинговую стратегию", – рассказывает руководитель Digital-агентства Zavod* Надежда Клаус.

Тенденции рынка продвижения в Барнауле

Рост цифровых каналов

С каждым годом все больше пользователей в Барнауле обращаются к интернету для получения информации и совершения покупок. Поэтому важно сосредоточиться на развитии присутствия в цифровых каналах, таких как социальные сети, поисковые системы, собственный сайт или мобильное приложение.

Увеличение конкуренции

Барнаульский рынок из года в год становится более насыщенным, что приводит к увеличению конкуренции среди компаний за внимание клиентов. Как итог, без качественной отстройки от конкурентов ваш бренд может просто затеряться на фоне других. Для решения проблемы может понадобиться целый комплекс мер: от аналитики рынка до подготовки вирального видеоконтента.

Рост значимости локальных интернет-порталов и сообществ

В интернете уже есть авторитетные сообщества, такие как телеграм-канал amic.ru или телеграм-канал asfera.info. Они на ряду с различными локальными сообществами собирают вокруг себя массовые аудитории вовлеченных пользователей и за счет контент-стратегии могут оказать значительное влияние на решения потребителей. Умение взаимодействовать с этими сообществами может существенно повысить маркетинговую эффективность.

"Реальность такова, что успешна та компания, которая научилась совмещать онлайн- и офлайн-продвижение. Поэтому если ваш бизнес до сих пор использует только "устоявшиеся" рекламные направления типа листовок, баннеров, вывесок, публикациях в газетах и т.д., то упускаете массу возможностей: от повышения узнаваемости до реальных клиентов", – отмечает Надежда Клаус.

Как же тогда интегрировать цифровые стратегии в общую стратегию продвижения?

Эксперты Digital-агентства рекомендуют начать с анализа целевой аудитории. Например, в этой реальности для вас может открываться новая группа потенциальных клиентов или новые рычаги влияния на аудиторию. Так что анализируем, определяем наиболее эффективные каналы коммуникации и направления контента.

На основе полученных данных развиваем мультиканальный подход, то есть используем несколько цифровых платформ одновременно, охватывая больше аудитории и расширяя форматы взаимодействия с ней. Например, сочетание контекстной рекламы в поисковых системах с присутствием в социальных сетях может значительно увеличить количество потенциальных клиентов.

Но разнообразие каналов – только половина успеха. Без качественного контента вы рискуете затеряться среди более деятельных конкурентов, ведь он является ключом к привлечению и удержанию клиентов, а также их вовлечение в коммуникацию. На помощь приходят информационные статьи, видеообзоры, опросы, тесты, игры, а также посты с элементами моушен-дизайна.

"Открытием для некоторых владельцев бизнеса станет то, что после настройки полноценной рекламной кампании понадобится непрерывное измерение результатов. Анализ данных позволит оптимизировать цифровые кампании в реальном времени, выявив наиболее эффективные стратегии и оперативно внося коррективы в случае необходимости", – подытоживает руководитель Digital-агентства Zavod.

Для успешного продвижения в Барнауле необходимо активно использовать цифровые кампании, интегрируя их в общую маркетинговую стратегию. Это позволит брендам в разы эффективнее привлекать и удерживать клиентов в условиях современного рынка.

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* Digital-агентство Zavod ("Диджитал-агентство Завод").

ИП Шаповалова А.Д.

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