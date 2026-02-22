Трамп повысил глобальные пошлины с 10 до 15%

Решение вступает в силу незамедлительно

22 февраля 2026, 21:03, ИА Амител

Дональд Трамп / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Президент США Дональд Трамп повысил введенные им ранее импортные пошлины на товары из всех стран с 10 до 15%. Об этом он сообщил в соцсети Truth Social.

«Я как президент США незамедлительно повышаю глобальную пошлину в размере 10% для стран, многие из которых десятилетиями "обдирали" США без всякой расплаты (пока не появился я!), до полностью допустимого и юридически проверенного уровня в 15%», — написал Трамп.

По словам американского президента, он решил увеличить тарифы после тщательного изучения "чрезвычайно антиамериканского" решения Верховного суда.

20 февраля Верховный суд США признал, что введение Трампом пошлин вышло за рамки его полномочий. Закон, использованный им, применяется при чрезвычайных ситуациях национального масштаба. В ответ Дональд Трамп ввел дополнительные пошлины в размере 10% "для всех стран".