Первые лица Алтайского края поздравили строителей с профессиональным праздником

В своем обращении они поблагодарили строителей и ветеранов отрасли за труд и вклад в развитие Алтайского края

09 августа 2026, 11:30, ИА Амител

Строитель / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и председатель краевого Законодательного собрания Александр Романенко поздравили жителей региона с Днем строителя, который отмечается 9 августа. В этом году профессиональный праздник работников отрасли проходит в юбилейный, 70-й раз.

В своем обращении первые лица региона поблагодарили строителей и ветеранов отрасли за труд и вклад в развитие Алтайского края. Они отметили, что строительный комплекс продолжает показывать высокие результаты, несмотря на внешние вызовы.

«В этом году День строителя отмечают в юбилейный, 70-й раз — и нам есть чем гордиться. Несмотря на внешние вызовы, строительный комплекс края сработал достойно: по итогам прошлого года мы перевыполнили федеральный план по вводу жилья, сдав 882 тысячи квадратных метров», — говорится в поздравлении.

За этими показателями, подчеркнули Виктор Томенко и Александр Романенко, стоит работа почти 18 тысяч человек. В строительном комплексе региона задействованы десятки крупных организаций и более трех тысяч малых предприятий, занимающихся строительством и ремонтом в разных районах края.

Отдельное внимание руководители региона обратили на развитие социальной инфраструктуры. В последнее время в Алтайском крае ввели в эксплуатацию три сельские школы и две поликлиники. Кроме того, завершился капитальный ремонт Краевого дворца молодежи и открылся Музей военной истории, который авторы обращения назвали одним из самых современных в России.

Строительство социальных объектов продолжается. В регионе возводят новые школы, учреждения культуры и здравоохранения, необходимые для повышения качества жизни жителей края.