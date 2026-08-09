Первые лица Алтайского края поздравили строителей с профессиональным праздником
В своем обращении они поблагодарили строителей и ветеранов отрасли за труд и вклад в развитие Алтайского края
09 августа 2026, 11:30, ИА Амител
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и председатель краевого Законодательного собрания Александр Романенко поздравили жителей региона с Днем строителя, который отмечается 9 августа. В этом году профессиональный праздник работников отрасли проходит в юбилейный, 70-й раз.
В своем обращении первые лица региона поблагодарили строителей и ветеранов отрасли за труд и вклад в развитие Алтайского края. Они отметили, что строительный комплекс продолжает показывать высокие результаты, несмотря на внешние вызовы.
«В этом году День строителя отмечают в юбилейный, 70-й раз — и нам есть чем гордиться. Несмотря на внешние вызовы, строительный комплекс края сработал достойно: по итогам прошлого года мы перевыполнили федеральный план по вводу жилья, сдав 882 тысячи квадратных метров», — говорится в поздравлении.
За этими показателями, подчеркнули Виктор Томенко и Александр Романенко, стоит работа почти 18 тысяч человек. В строительном комплексе региона задействованы десятки крупных организаций и более трех тысяч малых предприятий, занимающихся строительством и ремонтом в разных районах края.
Отдельное внимание руководители региона обратили на развитие социальной инфраструктуры. В последнее время в Алтайском крае ввели в эксплуатацию три сельские школы и две поликлиники. Кроме того, завершился капитальный ремонт Краевого дворца молодежи и открылся Музей военной истории, который авторы обращения назвали одним из самых современных в России.
Строительство социальных объектов продолжается. В регионе возводят новые школы, учреждения культуры и здравоохранения, необходимые для повышения качества жизни жителей края.
«Мы благодарим каждого из вас — и ветеранов, заложивших традиции, и тех, кто сегодня трудится на стройплощадках. Желаем вам крепкого здоровья, надежных заказчиков и уверенности в завтрашнем дне», — обратились к представителям отрасли Виктор Томенко и Александр Романенко.
15:11:40 10-08-2026
Мы благодарим каждого из вас... Лучше бы грамоты вручили! Или жалко?