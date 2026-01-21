Эксперт Бедеров объяснил, почему может работать веб-версия WhatsApp*
Интернет-провайдеры блокируют доступ избирательно
21 января 2026, 13:00, ИА Амител
Проблемы с доступом к мессенджеру WhatsApp* со смартфонов могут быть связаны с тем, что интернет-провайдеры блокируют трафик избирательными методами, пишет ТАСС.
«Провайдер может фильтровать трафик так, чтобы заблокировать мобильного клиента, оставив веб-версию работающей. Это как перекрыть один из нескольких кранов в квартире», – пояснил руководитель департамента расследований компании T.Hunter Игорь Бедеров.
Он также рассказал, что для точечного ограничения доступа к цифровым сервисам все чаще используют технологии глубокого анализа трафика (DPI). Они помогают избирательно воздействовать на конкретные платформы или их версии, вместо того чтобы выполнять "грубые" IP-блокировки.
В Госдуме не исключают возможность полной блокировки мессенджера WhatsApp* в России в 2026 году. Роскомнадзор для этого может принять комплекс мер.
*Принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ
13:13:54 21-01-2026
"В Госдуме не исключают возможность полной блокировки мессенджера" ======== Прости Господи, чтобы им поперек горла стал этот WhatsApp*.
15:46:43 21-01-2026
Гость (13:13:54 21-01-2026) "В Госдуме не исключают возможность полной блокировки мессен...
Или те 2,3 млрд рублей, на которые которые хотят создать ии для блокировок. В кои-то веки надеешься, чтобы эти деньги разворовали как обычно и ничего не сделали
16:24:42 21-01-2026
Гость (15:46:43 21-01-2026) Или те 2,3 млрд рублей, на которые которые хотят создать... Часть разворуют и сделают какую не будь козью морду.
15:08:16 21-01-2026
госдума пусть не о воцапе думает.
а думает о том, что если нЕфтюшка и гАзушка продолжат падение и объемы закупок не увеличатся, то на их квартирник и капустник, по полмиллиона/месяц в бюджете просто денег не останется
15:20:41 21-01-2026
Гость (15:08:16 21-01-2026) госдума пусть не о воцапе думает.а думает о том, что есл... Гость, переживай за них. Они с мира по нитке на миллион наберут.
15:24:41 21-01-2026
Гость (15:08:16 21-01-2026) госдума пусть не о воцапе думает.а думает о том, что есл...
Овечек много, стричь еще можно долго
15:10:39 21-01-2026
когда роскомнадзор начинает что то фильтровать половина сайтов либо не работают либо глючат
15:23:28 21-01-2026
Гость (15:10:39 21-01-2026) когда роскомнадзор начинает что то фильтровать половина сайт... Здесь реклама откроешь ее, а она пищит перейди через Мах. Не в жизнь не перейду, чтобы он синем огнем сгорел
15:26:40 21-01-2026
Гость (15:10:39 21-01-2026) когда роскомнадзор начинает что то фильтровать половина сайт... Им мешает то, что приходится оставлять что-то работающим. Оставить в живых какую-то часть Интернета - это такая досада.
13:00:07 22-01-2026
Начинает попахивать эпохой НЭПа. 1921 по 1929 год.
13:28:15 22-01-2026
Гость (13:00:07 22-01-2026) Начинает попахивать эпохой НЭПа. 1921 по 1929 год.... Пахнет плохо. НЭП или нет, но плохо.
14:09:02 22-01-2026
Гость (13:00:07 22-01-2026) Начинает попахивать эпохой НЭПа. 1921 по 1929 год.... У нас НЭП образца 1991года.
13:22:37 22-01-2026
Врёт как дышит. Это делает не провайдер, а Роскомнадзор.