Эксперт Бедеров объяснил, почему может работать веб-версия WhatsApp*

Интернет-провайдеры блокируют доступ избирательно

21 января 2026, 13:00, ИА Амител

Компьютер / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Проблемы с доступом к мессенджеру WhatsApp* со смартфонов могут быть связаны с тем, что интернет-провайдеры блокируют трафик избирательными методами, пишет ТАСС.

«Провайдер может фильтровать трафик так, чтобы заблокировать мобильного клиента, оставив веб-версию работающей. Это как перекрыть один из нескольких кранов в квартире», – пояснил руководитель департамента расследований компании T.Hunter Игорь Бедеров.

Он также рассказал, что для точечного ограничения доступа к цифровым сервисам все чаще используют технологии глубокого анализа трафика (DPI). Они помогают избирательно воздействовать на конкретные платформы или их версии, вместо того чтобы выполнять "грубые" IP-блокировки.

В Госдуме не исключают возможность полной блокировки мессенджера WhatsApp* в России в 2026 году. Роскомнадзор для этого может принять комплекс мер.

*Принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ