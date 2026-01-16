Блокировку этого мессенджера в России бурно обсуждают с конца 2025-го. В ноябре пользователи столкнулись с массовыми сбоями в работе приложения. К слову, они продолжаются до сих пор. На сайте сервиса Downdetector россияне пишут, что не могут отправлять сообщения и загружать медиа в WhatsApp*.

Роскомнадзор пояснил: работу платформы будут ограничивать, пока она не начнет выполнять российские законы. Как выяснил РБК в декабре 2025-го, мессенджер стал работать на 70–80% медленнее.

«Введение ограничений в отношении WhatsApp* будет продолжено», – рассказали изданию в пресс-службе РКН.

А в январе 2026-го депутат Госдумы Андрей Свинцов допустил, что приложение могут заблокировать до конца года.

«Я думаю, что, действительно, до конца года Роскомнадзор примет комплекс мер для окончательной блокировки WhatsApp*», – цитирует депутата ТАСС.

Но Роскомнадзор новых заявлений о блокировке WhatsApp* пока не делал.