Правда ли, что в России заблокируют Telegram вслед за WhatsApp*?
В 2025 году работу мессенджера частично ограничили
16 января 2026, 14:36, ИА Амител
В Сети активно обсуждают возможную блокировку мессенджеров WhatsApp* и Telegram на территории России. Со сбоями в работе обоих приложений пользователи столкнулись в конце 2025 года: они жаловались на медленную работу сервисов, проблемы с отправкой сообщений и загрузкой файлов. С того момента об ограничениях WhatsApp* неоднократно высказывались в Роскомнадзоре и Госдуме, но о судьбе Telegram информации было в разы меньше.
О том, будут ли в России блокировать Telegram и какие еще приложения могут ограничить на территории страны, – в материале amic.ru.
Будут ли в России блокировать Telegram?
«Считаю, что Telegram достаточно эффективно взаимодействует с правительствами большинства стран мира, в том числе и с Россией. Поэтому за судьбу Telegram, я думаю, что можно не беспокоиться», – пояснил Свинцов, отвечая на вопрос о перспективах работы сервиса в России.
Роскомнадзор тоже не делал заявлений о предстоящей блокировке мессенджера. Так что не стоит беспокоиться о том, что работу Telegram в России могут полностью ограничить.
А почему в России частично ограничили работу Telegram?
«По данным правоохранительных органов и многочисленных обращений граждан, иностранные мессенджеры Telegram и WhatsApp* стали основными голосовыми сервисами, используемыми для обмана и вымогательства денег, вовлечения в диверсионную и террористическую деятельность российских граждан. Неоднократно направлявшиеся требования о принятии мер противодействия владельцами мессенджеров проигнорированы», – пояснили в РКН.
А правда ли, что WhatsApp* в России заблокируют с 2026 года?
Блокировку этого мессенджера в России бурно обсуждают с конца 2025-го. В ноябре пользователи столкнулись с массовыми сбоями в работе приложения. К слову, они продолжаются до сих пор. На сайте сервиса Downdetector россияне пишут, что не могут отправлять сообщения и загружать медиа в WhatsApp*.
Роскомнадзор пояснил: работу платформы будут ограничивать, пока она не начнет выполнять российские законы. Как выяснил РБК в декабре 2025-го, мессенджер стал работать на 70–80% медленнее.
«Введение ограничений в отношении WhatsApp* будет продолжено», – рассказали изданию в пресс-службе РКН.
А в январе 2026-го депутат Госдумы Андрей Свинцов допустил, что приложение могут заблокировать до конца года.
«Я думаю, что, действительно, до конца года Роскомнадзор примет комплекс мер для окончательной блокировки WhatsApp*», – цитирует депутата ТАСС.
Но Роскомнадзор новых заявлений о блокировке WhatsApp* пока не делал.
Какие еще сервисы в России хотят заблокировать?
В декабре 2025-го в Госдуме заявили, что в стране могут заблокировать видеохостинг YouTube, на замедление которого россияне жалуются еще с лета 2024 года. Депутат Андрей Свинцов рассказал изданию "Абзац", что площадка не соблюдает федеральные законы, поэтому ее работу хотят ограничить "в течение 6–12 месяцев", то есть в 2026 году.
«YouTube в России будет полностью ограничен в течение 6–12 месяцев. Это связано с тем, что он по-прежнему продолжает игнорировать действующее российское законодательство. Определенные ограничения со стороны РКН также поступательно будут проводиться и впредь до полного выдавливания YouTube», – отметил парламентарий.
Но в Роскомнадзоре пока не сообщали о возможности полной блокировке видеохостинга. Поэтому утверждать, что в 2026-м YouTube не будет работать на территории РФ, нельзя.
*WhatsApp принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной
14:58:49 16-01-2026
Ну вы поняли, кто против.
16:45:30 16-01-2026
Гость (14:58:49 16-01-2026) Ну вы поняли, кто против. ... Обама?
18:31:00 16-01-2026
Зачем писать чушь, что ютуб и ватсап заблокированы частично? Ютуб уже несколько месяцев с 25 г. вообще не работает, ватсап уже с месяц тоже вообще на работает, да и скорее всего работать у нас уже вообще не будут. Кому это надо-всем ясно, да и почему- тоже. Что касается телеграмм, то он используется мошенниками ничуть не меньше, чем ватсап...
18:53:43 16-01-2026
Да чем быстрей прикроют тем лучше. Только не надо тут орать про трудности для бизнеса- у нормальных бизнесменов корпоративная связь появилась еще 10 лет назад, когда еще ни "телеграмма", ни "вацапа" не было.
19:39:58 16-01-2026
так сказал же ВВ что ограничат. зачем толочь в ступе? для неграмотных?!