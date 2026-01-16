НОВОСТИОбщество

Правда ли, что в России заблокируют Telegram вслед за WhatsApp*?

В 2025 году работу мессенджера частично ограничили

16 января 2026, 14:36, ИА Амител

В Сети активно обсуждают возможную блокировку мессенджеров WhatsApp* и Telegram на территории России. Со сбоями в работе обоих приложений пользователи столкнулись в конце 2025 года: они жаловались на медленную работу сервисов, проблемы с отправкой сообщений и загрузкой файлов. С того момента об ограничениях WhatsApp* неоднократно высказывались в Роскомнадзоре и Госдуме, но о судьбе Telegram информации было в разы меньше.

О том, будут ли в России блокировать Telegram и какие еще приложения могут ограничить на территории страны, – в материале amic.ru.

1

Будут ли в России блокировать Telegram?

Нет.  В Госдуме отметили, что мессенджер эффективно взаимодействует с российскими властями, а потому запрещать его работу на территории страны не планируют. Об этом ТАСС рассказал Андрей Свинцов, заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи.

«Считаю, что Telegram достаточно эффективно взаимодействует с правительствами большинства стран мира, в том числе и с Россией. Поэтому за судьбу Telegram, я думаю, что можно не беспокоиться», – пояснил Свинцов, отвечая на вопрос о перспективах работы сервиса в России.

Роскомнадзор тоже не делал заявлений о предстоящей блокировке мессенджера. Так что не стоит беспокоиться о том, что работу Telegram в России могут полностью ограничить.

2

А почему в России частично ограничили работу Telegram?

13 августа 2025 года Роскомнадзор ограничил звонки в мессенджере, а с 22 октября ввел частичные ограничения в работе всего приложения. В ведомстве рассказали, что это необходимо для борьбы с мошенниками и вербовщиками. Как пояснили в РКН, они используют платформу для вымогательства денег у россиян и их вовлечения в террористическую деятельность. 

«По данным правоохранительных органов и многочисленных обращений граждан, иностранные мессенджеры Telegram и WhatsApp* стали основными голосовыми сервисами, используемыми для обмана и вымогательства денег, вовлечения в диверсионную и террористическую деятельность российских граждан. Неоднократно направлявшиеся требования о принятии мер противодействия владельцами мессенджеров проигнорированы», – пояснили в РКН. 

3

А правда ли, что WhatsApp* в России заблокируют с 2026 года?

Блокировку этого мессенджера в России бурно обсуждают с конца 2025-го. В ноябре пользователи столкнулись с массовыми сбоями в работе приложения. К слову, они продолжаются до сих пор. На сайте сервиса Downdetector россияне пишут, что не могут отправлять сообщения и загружать медиа в WhatsApp*.

Роскомнадзор пояснил: работу платформы будут ограничивать, пока она не начнет выполнять российские законы. Как выяснил РБК в декабре 2025-го, мессенджер стал работать на 70–80% медленнее.

«Введение ограничений в отношении WhatsApp* будет продолжено», – рассказали изданию в пресс-службе РКН.

А в январе 2026-го депутат Госдумы Андрей Свинцов допустил, что приложение могут заблокировать до конца года.

«Я думаю, что, действительно, до конца года Роскомнадзор примет комплекс мер для окончательной блокировки WhatsApp*», – цитирует депутата ТАСС.

Но Роскомнадзор новых заявлений о блокировке WhatsApp* пока не делал.

4

Какие еще сервисы в России хотят заблокировать?

В декабре 2025-го в Госдуме заявили, что в стране могут заблокировать видеохостинг YouTube, на замедление которого россияне жалуются еще с лета 2024 года. Депутат Андрей Свинцов рассказал изданию "Абзац", что площадка не соблюдает федеральные законы, поэтому ее работу хотят ограничить "в течение 6–12 месяцев", то есть в 2026 году.

«YouTube в России будет полностью ограничен в течение 6–12 месяцев. Это связано с тем, что он по-прежнему продолжает игнорировать действующее российское законодательство. Определенные ограничения со стороны РКН также поступательно будут проводиться и впредь до полного выдавливания YouTube», – отметил парламентарий.

Но в Роскомнадзоре пока не сообщали о возможности полной блокировке видеохостинга. Поэтому утверждать, что в 2026-м YouTube не будет работать на территории РФ, нельзя. 

 *WhatsApp принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной

Комментарии 5

Avatar Picture
Гость

14:58:49 16-01-2026

Ну вы поняли, кто против.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:45:30 16-01-2026

Гость (14:58:49 16-01-2026) Ну вы поняли, кто против. ... Обама?

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Валерий

18:31:00 16-01-2026

Зачем писать чушь, что ютуб и ватсап заблокированы частично? Ютуб уже несколько месяцев с 25 г. вообще не работает, ватсап уже с месяц тоже вообще на работает, да и скорее всего работать у нас уже вообще не будут. Кому это надо-всем ясно, да и почему- тоже. Что касается телеграмм, то он используется мошенниками ничуть не меньше, чем ватсап...

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

18:53:43 16-01-2026

Да чем быстрей прикроют тем лучше. Только не надо тут орать про трудности для бизнеса- у нормальных бизнесменов корпоративная связь появилась еще 10 лет назад, когда еще ни "телеграмма", ни "вацапа" не было.

  -17 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:39:58 16-01-2026

так сказал же ВВ что ограничат. зачем толочь в ступе? для неграмотных?!

  -5 Нравится
Ответить
