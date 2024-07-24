В Рубцовске подростки издевались над девушкой-инвалидом

Действия несовершеннолетних проверяют по уголовной статье о хулиганстве

24 июля 2024, 15:40, ИА Амител

Хулиган / Фото: "Инцидент Рубцовск"

Правоохранители проводят проверку в отношении подростков из Рубцовска, которые издевались над девушкой-инвалидом, сообщили amic.ru в пресс-службах Следственного комитета и прокуратуры Алтайского края.

Поводом для проверки стало видео в соцсетях, на котором несовершеннолетние "периодически совершают хулиганские действия в отношении инвалида, отчего у девушки происходят приступы".

"Следователям предстоит установить личности несовершеннолетних и обстоятельства произошедшего, а также дать юридическую оценку действиям подростков на предмет совершения преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ ("Хулиганство")", – говорится в сообщении.

Прокуратура, в свою очередь, выясняет причины и условия произошедшего, а также проверяет соблюдение законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Процессуальное решение примут по результатам проверки.