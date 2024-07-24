В Рубцовске подростки издевались над девушкой-инвалидом
Действия несовершеннолетних проверяют по уголовной статье о хулиганстве
24 июля 2024, 15:40, ИА Амител
Правоохранители проводят проверку в отношении подростков из Рубцовска, которые издевались над девушкой-инвалидом, сообщили amic.ru в пресс-службах Следственного комитета и прокуратуры Алтайского края.
Поводом для проверки стало видео в соцсетях, на котором несовершеннолетние "периодически совершают хулиганские действия в отношении инвалида, отчего у девушки происходят приступы".
"Следователям предстоит установить личности несовершеннолетних и обстоятельства произошедшего, а также дать юридическую оценку действиям подростков на предмет совершения преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ ("Хулиганство")", – говорится в сообщении.
Прокуратура, в свою очередь, выясняет причины и условия произошедшего, а также проверяет соблюдение законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Процессуальное решение примут по результатам проверки.
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