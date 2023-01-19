Местами до -4. О погоде в Алтайском крае 19 января

Ветер северо-западный, 5-10 м/с, по востоку местами порывы до 16 м/с

19 января 2023, 06:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com

По югу Алтайского края местами ожидается от -4 до -9 градусов. Как сообщает алтайский Гидрометцентр, в целом в регионе будет от -10 до -15 градусов.

Преимущественно без осадков, по востоку местами небольшой снег, метели. Ветер северо-западный, 5-10 м/с, по востоку местами порывы до 16 м/с.

В Барнауле ожидается от -10 до -12 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.