НОВОСТИПогода в Барнауле

Местами до -4. О погоде в Алтайском крае 19 января

Ветер северо-западный, 5-10 м/с, по востоку местами порывы до 16 м/с

19 января 2023, 06:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

По югу Алтайского края местами ожидается от -4 до -9 градусов. Как сообщает алтайский Гидрометцентр, в целом в регионе будет от -10 до -15 градусов.

Преимущественно без осадков, по востоку местами небольшой снег, метели. Ветер северо-западный, 5-10 м/с, по востоку местами порывы до 16 м/с.

В Барнауле ожидается от -10 до -12 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Комментарии 1

  • А где Крещенские морозы???
    19 января, Гость   Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров