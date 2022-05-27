Автомобиль сбил малолетнего ребенка на пешеходном переходе в Барнауле

Автомобилист сбил ребёнка на пересечении улиц Северо-Западная и Смирнова в Барнауле. Как сообщает паблик «Инцидент Барнаул», согласно фото, ДТП произошло на регулируемом пешеходном переходе.

Предположительно, мальчик пересекал проезжую часть на велосипеде, когда водитель за рулём Toyota сбил его. На месте работают сотрудники ДПС, подробности происшествия уточняются.

Напомним, что 26 мая 63-летний пешеход попал под колёса автомобиля в Барнауле в районе пересечения Павловского тракта и проспекта Строителей. Как рассказали в ОГИБДД Барнаула, по предварительной информации, 55-летний мужчина за рулём Toyota наехал на пожилого человека, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.