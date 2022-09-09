Как в Барнауле проходят выборы в городскую думу. Фоторепортаж
Голосование продлится до воскресенья
9 сентября 2022, 11:00, Никита Черников
Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
9 сентября в Барнауле стартовали выборы в гордуму. Избирательные участки работают для горожан с 08:00 до 20:00. По 11 сентября включительно жителям города предстоит избрать 40 депутатов, от которых будет зависеть дальнейшая жизнь краевого центра.
Фотокорреспондент amic.ru побывала на выборах и запечатлела, как они проходят.
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