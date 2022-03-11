Владимир Бодунов избран мэром Новоалтайска

10 марта новым мэром Новоалтайска был выбран заместитель главы администрации города Владимир Бодунов, сообщает сайт города. С 19 января он исполнял обязанности главы города.

Другим претендентом на пост был первый заместитель главы администрации Новоалтайска Сергей Лисовский. По итогам тайного голосования Бодунов одержал уверенную победу — за него проголосовали 18 из 21 присутствующего депутата горсобрания.

Напомним, 14 января экс-глава Новоалтайска Сергей Еремеев написал заявление о сложении полномочий по собственному желанию из-за состояния здоровья.