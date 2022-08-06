За деньги Родину не любят. «Алтайская» шпионка Бутина ищет помощника, который готов работать не за деньги
В своих социальных сетях она уточнила, что не все смогут выдержать такой плотный график работы
Алтайская шпионка Мария Бутина, которая является депутатом Госдумы от Кировской области, ищет себе нового помощника. Об этом сообщает Свойкировский.рф.
«Сразу: рабочий день ненормированный. Вы видите, как работаю я, а это означает, что вас ждёт то же самое: круглосуточно и круглогодично в постоянном напряжении и стрессе, ибо времена тяжёлые. Отдыхать некогда. Из плюсов: интересно невероятно, служба на благо Родины и участие в большой политике. Если вы за деньги, не шлите даже мне резюме. За деньги Родину не любят», — написала Бутина.
О своих предыдущих помощниках она ответила, что не все могут выдержать подобный темп работы.
Бутина отметила, что пол, возраст, образование и количество грамот неважны. Работать придётся в Москве, но также не исключены и командировки.