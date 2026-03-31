Могилы участников СВО подтопило на кладбище в Челябинской области

Мать одного из погибших обратилась с просьбой разобраться в ситуации

31 марта 2026, 08:14, ИА Амител

Подтопленные могилы / Фото: "Текслер, помоги!" / "ВКонтакте"

В Троицке власти взяли на контроль ситуацию с подтоплением могил участников СВО на кладбище. Об этом сообщили в администрации города, пишет РИА Новости.

Поводом стало сообщение жителей, опубликованное в соцсети "ВКонтакте" на странице, посвященной обращениям к губернатору Алексею Текслеру. На опубликованных фотографиях видно, что на Аллее славы часть захоронений оказались затоплены водой. Мать одного из погибших попросила разобраться в ситуации.

В мэрии заявили, что проблема находится на личном контроле главы города. Сейчас готовится сметная документация.

«Ситуация взята на личный контроль главы города... В настоящее время определен объем работ по отсыпке и грейдированию данного участка дороги на территории христианского кладбища. Ведется работа по локальному сметному расчету указанных работ. После решения вопроса их финансирования и определения подрядчика работы будут проведены», — сообщили в администрации.

Также рассматривается вопрос отвода воды с территории.