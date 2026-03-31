Могилы участников СВО подтопило на кладбище в Челябинской области
Мать одного из погибших обратилась с просьбой разобраться в ситуации
31 марта 2026, 08:14, ИА Амител
В Троицке власти взяли на контроль ситуацию с подтоплением могил участников СВО на кладбище. Об этом сообщили в администрации города, пишет РИА Новости.
Поводом стало сообщение жителей, опубликованное в соцсети "ВКонтакте" на странице, посвященной обращениям к губернатору Алексею Текслеру. На опубликованных фотографиях видно, что на Аллее славы часть захоронений оказались затоплены водой. Мать одного из погибших попросила разобраться в ситуации.
В мэрии заявили, что проблема находится на личном контроле главы города. Сейчас готовится сметная документация.
«Ситуация взята на личный контроль главы города... В настоящее время определен объем работ по отсыпке и грейдированию данного участка дороги на территории христианского кладбища. Ведется работа по локальному сметному расчету указанных работ. После решения вопроса их финансирования и определения подрядчика работы будут проведены», — сообщили в администрации.
Также рассматривается вопрос отвода воды с территории.
«Во вторник на заседании собрания депутатов будет поднят вопрос о выделении дополнительного финансирования для принятия срочных мер», — уточнили в пресс-службе.
08:26:03 31-03-2026
Страшно ездить по федеральным трассам последнее время. Во многих деревнях и небольших городах кладбища находятся близко к трассе. И везде эти могилы с триколором
09:28:06 31-03-2026
Гость (08:26:03 31-03-2026) Страшно ездить по федеральным трассам последнее время. Во мн... Перестаньте дискредитировать власть. Сказали вам, будут проведены. Теперь их не остановишь.
09:39:03 31-03-2026
Гость (08:26:03 31-03-2026) Страшно ездить по федеральным трассам последнее время. Во мн... гордитесь ими, они реально Герои. И мы о них помним. И будет надо - всегда.
если вам стыдно за них - собственно, например граница в европейский райский сад открыта.
14:26:48 31-03-2026
Musik (09:39:03 31-03-2026) гордитесь ими
Есть и куда более достойные представители человечества: ученые, врачи, учителя. Все те, которые стремятся делать мир лучше и помогать людям
09:17:54 31-03-2026
" После решения вопроса их финансирования и определения подрядчика работы будут проведены"-------- Когда пройдет эта процеДура, то будет середина лета, все высохнет, возникнет вопрос а может не надо?
09:27:15 31-03-2026
Всё ясно. "Освоят" пару сотен лямов из бюджета. Всё в традициях.
10:18:16 31-03-2026
Это весна и паводок.
У нас частично Черницкое топит раз в несколько лет. Как заезжаешь, направо и через 100 м еще направо, там низина, бывает весенний океан
10:45:33 31-03-2026
Пока раскачаются, всё высознет и глава отчитается, что меры приняты. Можно с подрядчиком поделить деньги. И всё же, если кладбище в неудобном подтопляемом месте, то так и будет подтапливать. Да в этом году везде будет подтапливать.