Экс-замначальника краевого главка МЧС возглавил управление по делам ГО и ЧС Барнаула

На совещании Андрей Нейман уже выступил с докладом об оперативной обстановке в городе на фоне паводка

06 апреля 2026, 14:49, ИА Амител

Андрей Нейман / Фото: официальный сайт города Барнаула

В Барнауле назвали имя нового руководителя управления по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций — им стал Андрей Нейман.

Официальное представление нового начальника состоялось на аппаратном совещании, о чем проинформировал пресс‑центр мэрии города. В ходе мероприятия Андрей Нейман рассказал об оперативной обстановке на территории Барнаула.

Он подчеркнул, что ведется постоянный мониторинг паводковой ситуации: отслеживается уровень воды в реке Оби, ее притоках, а также в водоемах, расположенных в пригородной зоне.

Андрей Нейман родом из Тюменцевского района Алтайского края. Получил профессиональное образование в нескольких учебных заведениях: окончил Иркутское пожарно‑техническое училище МВД России, Иркутскую высшую школу МВД России, а также Сибирскую академию государственной службы. Профессиональный путь Андрея Неймана в сфере пожарной безопасности начался в 2005 году — тогда он приступил к работе в области государственного пожарного надзора. В 2016 году занял должность начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы. Позднее занимал пост заместителя начальника Главного управления МЧС России по Алтайскому краю. В ходе службы Андрей Нейман принимал участие в ликвидации крупных пожаров. Среди наиболее масштабных происшествий — возгорания на ТЭЦ, а также в торгово‑офисных центрах "Парад" и "Еврофасад", сообщает "АиФ".Ранее сообщалось, что экс-замглавы алтайского внутрипола назначили первым вице-губернатором Камчатки.