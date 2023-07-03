Проезд на автобусе в России стал дороже на треть

Из-за роста популярности путешествий по России люди стали чаще пользоваться автобусами

03 июля 2023, 22:15, ИА Амител

Фото: pxhere.com

С января по июнь 2023 года стоимость проезда на автобусе в Барнауле увеличилась на 33 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает "Газета. ру" со ссылкой на исследование банка "Русский Стандарт".

По данным аналитиков, в 2022 году люди платили за проезд в автобусе в среднем 92 рубля, а в 2023 году сумма выросла до 122 рублей.

Отмечается, что из-за роста популярности путешествий внутри страны, автобусное сообщение стало популярнее.

Специалисты добавили, что женщины чаще ездят на автобусах чем мужчины.