Автомобиль столкнулся с газелью и протаранил витрину кафе «Тандыр №1» в Барнауле

Утром 8 августа на улице Новосибирской в барнаульском микрорайоне Новосиликатный произошло ДТП. Как сообщает «Инцидент Барнаул», водитель за рулем иномарки сперва столкнулся с другим транспортным средством, а после протаранил стеклянную витрину «Тандыра № 1».

После столкновения со зданием он продолжал жать на газ — предположительно, ему могло стать плохо за рулем. Подробности происшествия и состояние пострадавших в аварии уточняется.