Автомобиль столкнулся с газелью и протаранил витрину кафе «Тандыр №1» в Барнауле
После столкновения со зданием водитель продолжал жать на газ — предположительно, ему могло стать плохо за рулем
8 сентября 2022, 17:05
Утром 8 августа на улице Новосибирской в барнаульском микрорайоне Новосиликатный произошло ДТП. Как сообщает «Инцидент Барнаул», водитель за рулем иномарки сперва столкнулся с другим транспортным средством, а после протаранил стеклянную витрину «Тандыра № 1».
После столкновения со зданием он продолжал жать на газ — предположительно, ему могло стать плохо за рулем. Подробности происшествия и состояние пострадавших в аварии уточняется.
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