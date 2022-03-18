Бийского боксера Павла Мамешина отпустили из СИЗО

Бийского боксера Павла Мамешина, которого обвиняют в смерти омоновца после драки в баре, отпустили из СИЗО. Об этом сообщает «КП» со ссылкой на собственные источники.

«Суд принял во внимание наши доводы и изменил меру пресечения на домашний арест», — сказала адвокат Мамешина.

Отмечается, что расследование уголовного дела находится на завершающей стадии.

По данным следствия, вечером 21 января в ходе словесного конфликта Мамешин нанёс не менее четырёх ударов по голове 29-летнего мужчины, сотрудника ОМОНа. Через несколько дней потерпевший скончался в больнице от открытой черепно-мозговой травмы и ушиба головного мозга.