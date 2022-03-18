ГИБДД: семилетний ребенок и женщина погибли в массовом ДТП с такси в Барнауле

Женщина и ребёнок погибли в ДТП на Павловском тракте в Барнауле, которое произошло вечером 18 марта. Как сообщили в отделе пропаганды ГИБДД, погибшие ехали в Hyundai Solaris, на котором имелись опознавательные знаки такси.

Предварительно было установлено, что произошло столкновение пяти автомобилей: Hyundai Solaris под управлением 29-летнего мужчины, Audi, за рулём которого находился 31-летний мужчина, Hyundai Santa Fe под управлением 62-летнего мужчины, Subaru под управлением 31-летнего мужчины и Lada Largus под управлением 19-летнего мужчины.

В результате ДТП пассажиры Hyundai Solaris — женщина и семилетний ребёнок — погибли на месте происшествия, ребёнок 2017 года рождения получил телесные повреждения, госпитализирован. По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка.