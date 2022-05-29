Массовая авария произошла на Змеиногорском тракте в Барнауле
Автомобиль одного из участников ДТП оказался на крыше на трамвайных путях
29 мая 2022, 20:32, Илья Звягинцев
Массовая авария произошла на Змеиногорском тракте. Об этом рассказали очевидцы в сообществе «Инцидент Барнаул».
По словам подписчиков, неадекватный водитель на чёрном автомобиле подрезал машины, что привело к аварии. В результате машина одного из участников ДТП оказалась на крыше на трамвайных путях.
Ещё один автомобиль перекрыл вторую часть трамвайных путей. Движение трамваев в обе стороны оказалось заблокировано.
Подробности и обстоятельства происшествия уточняются.
Ранее сообщалось, что в районе Новосиликатного произошло ДТП с участием мотоциклиста. Водителя мотоцикла после аварии увезли в больницу.
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