Массовая авария произошла на Змеиногорском тракте в Барнауле

Массовая авария произошла на Змеиногорском тракте. Об этом рассказали очевидцы в сообществе «Инцидент Барнаул».

По словам подписчиков, неадекватный водитель на чёрном автомобиле подрезал машины, что привело к аварии. В результате машина одного из участников ДТП оказалась на крыше на трамвайных путях.

Ещё один автомобиль перекрыл вторую часть трамвайных путей. Движение трамваев в обе стороны оказалось заблокировано.

Подробности и обстоятельства происшествия уточняются.

Ранее сообщалось, что в районе Новосиликатного произошло ДТП с участием мотоциклиста. Водителя мотоцикла после аварии увезли в больницу.