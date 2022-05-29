Авария с участием мотоциклиста произошла в Барнауле
После ДТП водитель мотоцикла попал в больницу
29 мая 2022, 18:30, Илья Звягинцев
В Барнауле произошла авария с участием мотоциклиста. Об этом рассказали очевидцы в сообществе «Инцидент Барнаул».
ДТП произошло в микрорайоне Новосиликатном. Отмечается, что после аварии водителя мотоцикла увезли в медицинское учреждение.
Подробности о его состоянии неизвестны.
Ранее сообщалось, что жёсткое ДТП с участием мотоциклиста произошло на проспекте Комсомольском в Барнауле. В ОГИБДД краевой столицы пояснили, что в районе дома № 71/1 произошло столкновение транспортных средств — Renault Megan под управлением неустановленного водителя и байка Yamaha.
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