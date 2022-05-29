Авария с участием мотоциклиста произошла в Барнауле

В Барнауле произошла авария с участием мотоциклиста. Об этом рассказали очевидцы в сообществе «Инцидент Барнаул».

ДТП произошло в микрорайоне Новосиликатном. Отмечается, что после аварии водителя мотоцикла увезли в медицинское учреждение.

Подробности о его состоянии неизвестны.

Ранее сообщалось, что жёсткое ДТП с участием мотоциклиста произошло на проспекте Комсомольском в Барнауле. В ОГИБДД краевой столицы пояснили, что в районе дома № 71/1 произошло столкновение транспортных средств — Renault Megan под управлением неустановленного водителя и байка Yamaha.