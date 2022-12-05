Мать с двумя детьми спасли на пожаре в Алтайском крае

Мать с двумя детьми спасли пожарные в Камне-на-Оби, сообщили в Telegram-канале ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Сообщение о возгорании надворных построек по улице Барнаульской поступило в службу спасения 5 декабря в 05:40. Прибывшие на место происшествия огнеборцы установили, что огонь стремительно распространялся по деревянным строениям и мог перейти на жилой дом.

«Прежде всего необходимо было проверить дом, чтобы исключить возможность причинения вреда людям. Из строения пожарные вывели женщину с двумя маленькими детьми, на момент происшествия они спали», — рассказал заместитель начальника восьмого пожарно-спасательного отряда Валентин Митин.

Пожар в итоге потушили на площади около 50 квадратных метров, дом при этом не пострадал. В операции участвовали 10 человек и 3 единицы техники. Причину произошедшего устанавливают.