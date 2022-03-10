В Алтайском крае рецидивист за два дня зарезал двух собутыльников

Ранее судимого жителя Алтайского края приговорили к 22-м годам колонии строгого режима. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СК.

30 марта 2021 года в Благовещенском районе 37-летний мужчина пришёл в гости к 68-летнему местному жителю. В ходе распития спиртного между ними произошёл конфликт. Рецидивист несколько раз ударил собутыльника шилом и скрылся. Потерпевший скончался на месте.

На следующий день преступник зашёл выпить к 70-летнему мужчине, которого он несколько раз ударил ножом. Сельчанин умер от полученных травм.

Отмечается также, что рецидивист, будучи пьяным, уснул в надворной постройке на одном из участков. Хозяину, который попытался его прогнать, он также угрожал ножом, однако до нанесения увечий дело не дошло.

На суде мужчина признался в совершённых преступлениях.