Российская армия вновь заняла второе место в мировом рейтинге военной мощи
На первом месте по-прежнему США
26 января 2026, 19:30, ИА Амител
Согласно данным рейтинга Global Firepower, Российская Федерация сохраняет за собой вторую позицию в мировом списке стран с самой мощной армией.
В публикации отмечается, что "в 2026 году Россия удерживает вторую строчку среди 145 рассматриваемых государств". Лидером в этом рейтинге являются Соединенные Штаты Америки.
В первую десятку наиболее сильных армий мира также вошли Китайская Народная Республика, Индия, Южная Корея, Французская Республика, Япония, Соединенное Королевство, Турецкая Республика и Итальянская Республика.
Оценка военной силы 145 государств производится на основе более чем 60 критериев, в числе которых экономическое положение страны, ее географическое расположение, возможности в области материально-технического обеспечения и другие.
Кроме того, Global Firepower опубликовал рейтинг военно-морских флотов 51 государства, ранжированных по тоннажу. В данном списке российский военно-морской флот занимает третье место, уступая лишь флотам США и Китая.
Верим-верим