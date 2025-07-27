Дроны, тепловизоры и 400 человек: как на Алтае искали ушедшую из дома двухлетнюю девочку

Ребенка спасли после десяти часов поисков

27 июля 2025, 20:12, ИА Амител

Фото: поисковый отряд "ЛизаАлерт" Алтайского края

Вечером 26 июля в Локтевском районе пропала двухлетняя девочка. На ее поиски выдвинулись волонтеры, местные жители и сотрудники правоохранительных органов – всего около 400 человек. Спустя десять часов ребенка обнаружили в поле: малышка шла по проселочной дороге. Подробности сообщает ГУ МВД России по Алтайскому краю.

В селе Локоть девочка ушла из дома около восьми вечера, и больше никто ее не видел. Когда заявление о пропаже поступило в местный отдел МВД, весь личный состав – 35 человек – подняли по тревоге.

К поиску подключились сотрудники Следственного комитета и пограничной службы, а также местные жители. На подмогу прибыли рубцовчане и волонтеры поискового отряда "ЛизаАлерт". Всего откликнулось около 400 человек. Администрация Локтевского района обеспечила их едой и горячим чаем.

Ребенка искали около десяти часов. Ночью для этого применяли квадрокоптеры, оснащенные тепловизорами.

Сначала поисковики прочесали близлежащее поле. С наступлением темноты они пользовались фонарями, однако был велик риск, что в темноте или траве девочку можно было не заметить. На рассвете полицейские и пограничники на автомобилях разделились на две группы. Они обогнули поле и, двигаясь навстречу друг другу, начали тщательно его обследовать.

Девочку нашли сотрудники пограничной службы примерно в восьми километрах от села Локоть. Она шла по проселочной дороге вдоль поля. Ребенка осмотрели врачи: его жизни и здоровью ничто не угрожало.

Врио начальника ОМВД России по Локтевскому району, подполковник полиции Олег Погорелов отметил, что все поисковики работали слаженно и тщательно.