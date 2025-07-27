Дроны, тепловизоры и 400 человек: как на Алтае искали ушедшую из дома двухлетнюю девочку
Ребенка спасли после десяти часов поисков
27 июля 2025, 20:12, ИА Амител
Вечером 26 июля в Локтевском районе пропала двухлетняя девочка. На ее поиски выдвинулись волонтеры, местные жители и сотрудники правоохранительных органов – всего около 400 человек. Спустя десять часов ребенка обнаружили в поле: малышка шла по проселочной дороге. Подробности сообщает ГУ МВД России по Алтайскому краю.
В селе Локоть девочка ушла из дома около восьми вечера, и больше никто ее не видел. Когда заявление о пропаже поступило в местный отдел МВД, весь личный состав – 35 человек – подняли по тревоге.
К поиску подключились сотрудники Следственного комитета и пограничной службы, а также местные жители. На подмогу прибыли рубцовчане и волонтеры поискового отряда "ЛизаАлерт". Всего откликнулось около 400 человек. Администрация Локтевского района обеспечила их едой и горячим чаем.
Ребенка искали около десяти часов. Ночью для этого применяли квадрокоптеры, оснащенные тепловизорами.
Сначала поисковики прочесали близлежащее поле. С наступлением темноты они пользовались фонарями, однако был велик риск, что в темноте или траве девочку можно было не заметить. На рассвете полицейские и пограничники на автомобилях разделились на две группы. Они обогнули поле и, двигаясь навстречу друг другу, начали тщательно его обследовать.
Девочку нашли сотрудники пограничной службы примерно в восьми километрах от села Локоть. Она шла по проселочной дороге вдоль поля. Ребенка осмотрели врачи: его жизни и здоровью ничто не угрожало.
Врио начальника ОМВД России по Локтевскому району, подполковник полиции Олег Погорелов отметил, что все поисковики работали слаженно и тщательно.
«Все, кто подключился к поискам, понимали всю серьезность ситуации и старались максимально качественно и ответственно отработать в большой команде. Огромное спасибо всем, кто откликнулся и оказал помощь в поисковых мероприятиях», – поблагодарил Погорелов.
Хорошо, что все хорошо. Но вопросы есть. Я понимаю, это не город, и дети зачастую сами по себе (пока поливают огород, скотину кормят, если есть и т.д.), но в 2 года уйти на недоступное расстояние? У меня бы жена через 20 минут, что не видела, всполошилась. А девочка молодец, далеко пойдет, если это правильный путь, в 2 года 8 км. Ночью. В не самую теплую. Мое почтение
01:07:44 28-07-2025
Фильм есть такой про якутскую девочку, которая тоже ушла. Но там дней 10. На реальных событиях
09:02:54 28-07-2025
То есть дрон с тепловизором не смог обнаружить маленькую девочку в поле?