Космический джем. Как алтайские журналисты сыграли с профессионалами из БК «Барнаул»

Сборная журналистов Алтайского края провела товарищеский матч с командой БК «Барнаул», которая уже в ближайшие недели стартует в регулярном сезоне Суперлиги. Подобный матч прошёл впервые в истории алтайского баскетбола и привлёк внимание болельщиков, которые заполнили трибуны спорткомплекса «Победа». Несмотря на разницу в классе, игра ожидаемо завершилась вничью — 77:77. Капитан сборной журналистов и большой поклонник баскетбола — корреспондент amic.ru Вячеслав Кондаков — забил два трёхочковых броска, но много ошибался и не успевал за молодыми игроками-соперниками. Как прошла игра и какие задачи у БК «Барнаул» в новом сезоне — в нашем материале.

Почему вообще журналисты играли с БК «Барнаул»?

Идея родилась в мае этого года. Журналисты, освещающие тему спорта, могли бы оценить на паркете новый состав БК «Барнаул», а также лично познакомиться с игроками обновлённой, по сравнению с прошлым сезоном, команды. На помощь журналистам, некоторые из них впервые за 10 лет взяли в руки баскетбольный мяч, пришли президент БК «Барнаул» Виталий Мантлер, пресс-атташе Роман Лымарев, доктор команды Евгений Лукин и ещё несколько человек из системы клуба. Порой происходящее на паркете напоминало события из культового фильма «Космический джем». Так, например, судья матча Максим Милосердов периодически выбегал на площадку, бросал в корзину мяч и «свистел» в пользу любителей.

Несмотря на разницу в классе, сборная журналистов дала достойный бой профессионалам из БК «Барнаул». Обе команды на паркете играли в открытый баскетбол без защиты и весело провели время. Игра завершилась ожидаемо вничью — 77:77. Журналист amic.ru Вячеслав Кондаков всего забил две «трёшки», но много ошибался. Было сложно выдержать высокий темп игроков БК «Барнаул», которые при этом играли вполсилы. Ещё одним итогом встречи стало решение журналистов собрать свою команду для участия в чемпионате города. Игроки же БК «Барнаул» продолжат готовиться к предстоящему сезону в Суперлиге, который стартует буквально через несколько недель. Там у алтайской перспективной молодёжи будут уже сильные соперники.

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Кстати, какие цели у БК «Барнаул» в новом сезоне?

В этом году команда сменила вектор развития. Коллектив пополнили молодые игроки, большинство из которых — местные воспитанники из школы «Алтайбаскета». Судя по игре с журналистами, у спортсменов прекрасный потенциал развиваться в системе БК «Барнаул» и через несколько лет вырасти до уровня Лиги ВТБ. Также летом команду возглавил новый наставник — Олег Тен. Он сменил Евгения Горева, с которым «горожане» в сезоне 2020/21 выиграли Суперлигу-2, а в прошлом сезоне дебютировали в Суперлиге-1, заняв в итоге 10-е место. Тен — один из самых известных баскетболистов в истории Казахстана. Как тренер работал он в БК «Тобол», «Университет-Югра», а также «Автодор».

По мнению директора БК «Барнаул» Виталия Мантлера, в предстоящем сезоне средний уровень команд «Суперлиги» немного упал: многие игроки ушли на повышение в Лигу ВТБ. Фавориты прежние: «Руна», «Уралмаш» и «Новосибирск».

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Когда БК «Барнаул» начинает сезон?

Чемпионат подопечные Олега Тена начнут с выездных матчей. 7 октября алтайские баскетболисты сыграют в Московской области с «Химками», а уже 10 октября им предстоит провести матч в Сургуте против местной команды «Университет-Югра». Первые домашние игры в рамках Суперлиги для алтайских баскетболистов пройдут 19 и 22 октября. В Барнаул приедут «Локомотив-Кубань» из Краснодарского края и московская «Руна».

Матчи пройдут в СК «Победа». Стоимость билета — 200 рублей. Болельщиков ждёт много сюрпризов в новом сезоне. Всех планов руководство пока не раскрывает. Игры также можно увидеть в интернете и в эфире телеканала «Катунь 24».