Такой день. День молодежи и дачники, которые толкали маршрутку до заправки
Главное за 28 июня
28 июня 2025, 23:15, ИА Амител
В России 28 июня отметили День молодежи. Жителей Барнаула по этому поводу поздравил глава города Вячеслав Франк, а жителей Алтайского края — губернатор Виктор Томенко и спикер АКЗС Александр Романенко.
В Барнауле пассажиры дачного маршрута № 151 толкали автобус до автозаправочной станции. Транспорту немного не хватило топлива.
В барнаульском парке "Юбилейный" начался завершающий этап благоустройства. На его территории уберут аварийные деревья, высадят более 700 новых и обустроят большой газон. Завершат работы к середине ноября.
Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд спрогнозировал сильный дождь, грозу и ветер до 20 м/с в Алтайском крае в ближайшие дни. Подобная погода ожидается и в других регионах Сибири.
Комментарии 0