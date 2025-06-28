Такой день. День молодежи и дачники, которые толкали маршрутку до заправки

Главное за 28 июня

28 июня 2025, 23:15, ИА Амител

Утка в барнаульском парке "Юбилейный" / Фото: amic.ru

В России 28 июня отметили День молодежи. Жителей Барнаула по этому поводу поздравил глава города Вячеслав Франк, а жителей Алтайского края — губернатор Виктор Томенко и спикер АКЗС Александр Романенко.

В Барнауле пассажиры дачного маршрута № 151 толкали автобус до автозаправочной станции. Транспорту немного не хватило топлива.

В барнаульском парке "Юбилейный" начался завершающий этап благоустройства. На его территории уберут аварийные деревья, высадят более 700 новых и обустроят большой газон. Завершат работы к середине ноября.

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд спрогнозировал сильный дождь, грозу и ветер до 20 м/с в Алтайском крае в ближайшие дни. Подобная погода ожидается и в других регионах Сибири.