Такой день. Сход грузового вагона с рельсов и сокращение посевов гречихи на Алтае

Главное за 4 мая

04 мая 2024, 22:50, ИА Амител

Закат / Источник фото: unsplash.com

В Барнауле в парке "Изумрудный" и на территории бывшего парка имени Ленина приступили к подготовительным работам по благоустройству. В ближайшее время также начнут улучшать и парк "Юбилейный".

За прошедшую неделю от присасывания клещей пострадало 295 жителей Алтайского края. В региональном управлении Роспотребнадзора также рассказали, где в крае и Барнауле обитает больше всего этих членистоногих.

В Барнауле произошел пожар в частном доме на улице Кутузова. С огнем боролись 29 пожарных и шесть единиц техники. Пройденная им площадь составила около 100 "квадратов".

В Алтайском крае в 2024 году планируют засеять на 20 тысяч гектаров гречихи меньше, чем в 2023-м, рассказал глава аграрного комитета АКЗС Сергей Серов. По его словам, сокращение посевных площадей связано "с большим переходящим остатком гречихи с прошлого года".