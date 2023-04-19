Такой день. Суд над таксистом-лихачом и судьба склада химикатов под Бийском

О главных событиях Алтайского края за 18 апреля

19 апреля 2023, 00:12, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Барнауле суд вынес оправдательный приговор в отношении бывшего руководителя комитета по ЖКХ Барнаула Антона Бенса. В его действиях не нашли состава преступления.

Прокуратура запросила почти семь лет колонии для таксиста Фирдавса Умарова, обвиняемого в смертельном ДТП на Павловском тракте в Барнауле. Сторона потерпевших и вовсе потребовала максимального наказания на заседании суда, прошедшем 17 апреля. Страшная авария случилась год назад, в ней погибли женщина и её маленький сын. Второй ребёнок стал инвалидом. Обвиняемый за то время, что идут разбирательства, так и не принёс извинения родственникам погибших и не попытался никак загладить свою вину. Подробности одного из последних заседаний по громкому делу – в материале amic.ru.

Выплаты мобилизованным и членам их семей из краевого бюджета часто становятся предметом судебных споров. Об этом в ходе пресс-конференции рассказала алтайский министр соцзащиты Наталья Оськина. По её словам, родственники ругаются между собой из-за миллиона рублей, который полагается семье в случае гибели военнослужащего. Министр назвала "горькой" эту ситуацию.

На базу хранения под Бийском пестициды поставляться не будут. Как рассказал мэр города Виктор Щигрев, отказать в этом решили из-за отсутствия на площадке мест для размещения и хранения объёмов устаревших пестицидов и агрохимикатов. Не уточняется, выберут ли новую площадку под "склад химикатов" недалеко от Бийска, или же отказались размещать опасные отходы возле города.