"Горько". Оськина о том, как родные мобилизованных на Алтае не могут поделить выплаты
По словам министра, некоторые даже пытались доказать отцовство, чтобы получить долю
18 апреля 2023, 15:18, ИА Амител
Выплаты мобилизованным и членам их семей из краевого бюджета часто становятся предметом судебных споров. Об этом в ходе пресс-конференции рассказала алтайский министр соцзащиты Наталья Оськина. По её словам, родственники ругаются между собой из-за миллиона рублей, который полагается семье в случае гибели военнослужащего. Министр назвала "горькой" эту ситуацию.
Оськина подчеркнула, что её ведомство не занимается разрешением подобных споров. Задача Минсоцзащиты – выплатить деньги в равных долях всем родственникам, которым они полагаются. Но после этого в некоторых семьях начинаются конфликты.
"Есть такие моменты. Порой мы уже даже произвели выплату, а родственники потом судятся друг с другом, какая у кого доля. Часто горько за бабушек, которые активно принимали участие в воспитании детей, а родители, например, не заботились, но бабушка – не первый в очереди родственник. Не всегда эти вопросы входят в этическое поле. Соцзащита – это место, где все человеческие пороки становятся явными. Всё это сложно, но всё это человеческие судьбы", – высказалась министр.
По словам чиновницы, в Алтайском крае даже были случаи, когда мужчины пытались доказать своё отцовство, чтобы тоже претендовать на выплату из краевого бюджета.
Оськина отметила, что родственникам мобилизованных в регионе положена бесплатная юридическая помощь. Оказать её могут в том числе и по вопросам выплат.
Министр также сообщила, что в 2022 и 2023 годах алтайские участники СВО и члены их семей получили почти полтора миллиарда рублей.
15:30:47 18-04-2023
Зачем это она озвучила? Всегда были и будут такие люди. Вот так взять и обосрать родственников погибших в СВО.