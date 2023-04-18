"Горько". Оськина о том, как родные мобилизованных на Алтае не могут поделить выплаты

По словам министра, некоторые даже пытались доказать отцовство, чтобы получить долю

18 апреля 2023, 15:18, ИА Амител

Фото: amic.ru

Выплаты мобилизованным и членам их семей из краевого бюджета часто становятся предметом судебных споров. Об этом в ходе пресс-конференции рассказала алтайский министр соцзащиты Наталья Оськина. По её словам, родственники ругаются между собой из-за миллиона рублей, который полагается семье в случае гибели военнослужащего. Министр назвала "горькой" эту ситуацию.

Оськина подчеркнула, что её ведомство не занимается разрешением подобных споров. Задача Минсоцзащиты – выплатить деньги в равных долях всем родственникам, которым они полагаются. Но после этого в некоторых семьях начинаются конфликты.

"Есть такие моменты. Порой мы уже даже произвели выплату, а родственники потом судятся друг с другом, какая у кого доля. Часто горько за бабушек, которые активно принимали участие в воспитании детей, а родители, например, не заботились, но бабушка – не первый в очереди родственник. Не всегда эти вопросы входят в этическое поле. Соцзащита – это место, где все человеческие пороки становятся явными. Всё это сложно, но всё это человеческие судьбы", – высказалась министр.

По словам чиновницы, в Алтайском крае даже были случаи, когда мужчины пытались доказать своё отцовство, чтобы тоже претендовать на выплату из краевого бюджета.

Оськина отметила, что родственникам мобилизованных в регионе положена бесплатная юридическая помощь. Оказать её могут в том числе и по вопросам выплат.

Министр также сообщила, что в 2022 и 2023 годах алтайские участники СВО и члены их семей получили почти полтора миллиарда рублей.