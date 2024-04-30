Празднование Дня пожарной охраны состоялось в парке "Юбилейный"

30 апреля 2024, 18:00, ИА Амител

Празднование Дня пожарной охраны в парке "Юбилейный" / Фото: t.me/tomenko_22

Губернатор Виктор Томенко наградил бойцов пожарной охраны во время их профессионального праздника в барнаульском парке "Юбилейный".

Перед началом торжественной части гости почтили минутой молчания жертв теракта в "Крокусе", а затем глава региона вручил лауреатам почетное звание "Заслуженный работник пожарной охраны Алтайского края", медаль "За заслуги в труде" и почетную грамоту правительства Алтайского края.

Праздник также сопровождался спортивным забегом, выступлениями от кинологов, демонстрацией работы спасателей, концертом и выставкой и современной ретротехники.

В телеграм-канале Томенко выразил слова благодарности в адрес огнеборцев, пожелав им здоровья, хорошего настроения и преданности своему делу.