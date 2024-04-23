В Барнауле 76-летний пенсионер зарезал соседа из-за оскорблений

Мужчину будут судить

23 апреля 2024, 18:45, ИА Амител

Нож / Источник фото: unsplash.com

В Барнауле 76-летний мужчина ударил ножом в грудь 74-летнего соседа, сообщили в пресс-службе алтайского управления Следкома.

"Вечером 10 апреля 2023 года в одном из многоэтажных жилых домов обвиняемый пришел в гости к своему соседу. В ходе распития спиртного между мужчинами произошел конфликт из-за взаимных оскорблений, в результате чего гость нанес хозяину удар ножом в область грудной клетки", – рассказали в СК.

От полученных травм потерпевший скончался на месте.

В дальнейшем обвиняемый пытался избежать ответственности, утверждая, что защищался. Однако собранные доказательства его доводы опровергли.

Сейчас пенсионер ждет суда. Уголовное дело по статье "Убийство" уже передали в суд на рассмотрение.