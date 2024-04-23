В Барнауле 76-летний пенсионер зарезал соседа из-за оскорблений
Мужчину будут судить
23 апреля 2024, 18:45, ИА Амител
В Барнауле 76-летний мужчина ударил ножом в грудь 74-летнего соседа, сообщили в пресс-службе алтайского управления Следкома.
"Вечером 10 апреля 2023 года в одном из многоэтажных жилых домов обвиняемый пришел в гости к своему соседу. В ходе распития спиртного между мужчинами произошел конфликт из-за взаимных оскорблений, в результате чего гость нанес хозяину удар ножом в область грудной клетки", – рассказали в СК.
От полученных травм потерпевший скончался на месте.
В дальнейшем обвиняемый пытался избежать ответственности, утверждая, что защищался. Однако собранные доказательства его доводы опровергли.
Сейчас пенсионер ждет суда. Уголовное дело по статье "Убийство" уже передали в суд на рассмотрение.
20:08:51 23-04-2024
Год! Вели следствие.
21:31:19 23-04-2024
Это вообще не он убил, все об этом знают. Настоящего убийцу искать поленились, поэтому затолкали через год в суд невиновного дедушку. А доказательств как не было, так и нет.
22:26:39 23-04-2024
Был бы виноват, через месяц-два дело бы направили в суд, а так надо на кого-нибудь повесить вот и думали год