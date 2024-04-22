В Барнауле моют остановки общественного транспорта и ограждения

При наступлении хорошей погоды сотрудники "Автодорстроя" их покрасят

22 апреля 2024, 16:07, ИА Амител

Мойка трамвайной остановки / Фото: мэрия Барнаула

В Барнауле сотрудники "Автодорстроя" приводят в порядок ограждения и остановки общественного транспорта, сообщили в мэрии.

Так, 22 апреля эти работы выполняют на Змеиногорском и Павловском трактах, проспектах Ленина, Строителей, Красноармейском и Комсомольском, улицах Профинтерна, Цеховой и ряде других.

"После мойки и при наступлении благоприятных погодных условий будет выполнена покраска остановок и ограждений", – добавили в пресс-службе.

Также в городе продолжаются работы по очистке улиц от грунтового наноса. Сегодня в них задействованы 74 единицы техники и 120 рабочих.