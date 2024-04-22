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В Барнауле моют остановки общественного транспорта и ограждения

При наступлении хорошей погоды сотрудники "Автодорстроя" их покрасят

22 апреля 2024, 16:07, ИА Амител

Мойка трамвайной остановки / Фото: мэрия Барнаула
Мойка трамвайной остановки / Фото: мэрия Барнаула

В Барнауле сотрудники "Автодорстроя" приводят в порядок ограждения и остановки общественного транспорта, сообщили в мэрии.

Так, 22 апреля эти работы выполняют на Змеиногорском и Павловском трактах, проспектах Ленина, Строителей, Красноармейском и Комсомольском, улицах Профинтерна, Цеховой и ряде других.

"После мойки и при наступлении благоприятных погодных условий будет выполнена покраска остановок и ограждений", – добавили в пресс-службе.

Также в городе продолжаются работы по очистке улиц от грунтового наноса. Сегодня в них задействованы 74 единицы техники и 120 рабочих.

Барнаул Благоустройство

Комментарии 1

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гость

17:21:56 22-04-2024

Остановка Кордон, где лавочка на остановке, сошла со снегом.

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