В Барнауле моют остановки общественного транспорта и ограждения
При наступлении хорошей погоды сотрудники "Автодорстроя" их покрасят
22 апреля 2024, 16:07, ИА Амител
Мойка трамвайной остановки / Фото: мэрия Барнаула
В Барнауле сотрудники "Автодорстроя" приводят в порядок ограждения и остановки общественного транспорта, сообщили в мэрии.
Так, 22 апреля эти работы выполняют на Змеиногорском и Павловском трактах, проспектах Ленина, Строителей, Красноармейском и Комсомольском, улицах Профинтерна, Цеховой и ряде других.
"После мойки и при наступлении благоприятных погодных условий будет выполнена покраска остановок и ограждений", – добавили в пресс-службе.
Также в городе продолжаются работы по очистке улиц от грунтового наноса. Сегодня в них задействованы 74 единицы техники и 120 рабочих.
17:21:56 22-04-2024
Остановка Кордон, где лавочка на остановке, сошла со снегом.