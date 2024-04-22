В Барнауле пожаловались на "ужас" в подъездах жилой пятиэтажки
Пользователи соцсетей обвинили во всем самих жильцов
22 апреля 2024, 11:00, ИА Амител
Житель Барнаула поделился "ужасом подъездов" жилой пятиэтажки по улице Рубцовской, 12, в поселке Восточном. Его слова приводит Barnaul 22.
Мужчина рассказал, что ездил по этому адресу по работе и в общении с жильцами узнал, что они "сталкиваются уже большой срок времени с халатностью управляющей компании", которая при этом "берет совершенно немаленькие деньги" за ЖКУ.
"Людей проживает много. А ремонт подъезда видели только при царе. Было написано письмо в Роспотребнадзор, но ответа еще нет", – добавил горожанин.
Он призвал службы обратить внимание на проблему и "помочь людям хоть как-то улучшить их жилищные условия".
В комментариях при этом пользователи указали, что чистота и порядок в подъездах лежит на самих жильцах.
- "Косметический ремонт лежит на самих жильцах, они должны дополнительно собрать сумму и отремонтировать подъезд".
- "Все в руках самих жильцов. Если они заинтересованы в чистоте подъезда, он будет чистым и с ремонтом, если нет – то будет так, как на фото".
- "Самим собственникам надо шевелиться. Провести собрание, включить в квитанцию на три месяца и все будет хорошо. Сидя просто на попе ничего не делать, а возмущаться – ничего не изменится".
- "Автору данного поста не общественное мнение нужно поднимать, а жильцов этого дома! Чтобы они подорвали свои пятые точки и начали порядок наводить в своем доме!"
11:05:25 22-04-2024
Произвол управляющих компаний - БЕЗГРАНИЧЕН!!!!!!!!!!!!
11:07:04 22-04-2024
это они еще на Ленина 136 в последнем подъезде не были)))
11:17:25 22-04-2024
Мы за счёт жильцов делали ремонт в подъезде и ещё в двух других домах тоже за свой счёт, сделать могут за федеральный счёт, но только тогда когда подойдёт очередь капитального ремонта, неужели люди до сих пор этого не знают.
13:50:00 22-04-2024
Гость (11:17:25 22-04-2024) Мы за счёт жильцов делали ремонт в подъезде и ещё в двух дру... Капремонт подъезда это вообще то как минимум установка пластиковых окон, замены входных дверей, батарей отопления. Покраска, подмазка стен подъезда и т.д. это является текущим ремонтом и все входит в содержание жилья! и которое как раз и должна делать УК по мере необходимости. И не надо путать эти два вида работ с разными источниками финансирования. Если вы оплатили текущий ремонт подъезда за счет жильцов , это означает, что начальники УК прикупили себе по новой машинке за ваш счет.
14:30:30 22-04-2024
Гость (13:50:00 22-04-2024) Капремонт подъезда это вообще то как минимум установка пласт... Вы правы, но вопрос: а сколько и насколько добросовестно платят жильцы?
16:46:35 22-04-2024
Гость (13:50:00 22-04-2024) Капремонт подъезда это вообще то как минимум установка пласт... Нет, видимо вы не в курсе, ремонт подъездов не входит в текущее содержание жилья, это капремонт, почитайте законы, что входит в содержание жилья и не озвучивайте советские законы, 30 лет капитализм, а вы все живёте мозгами в СССР.
11:20:17 22-04-2024
Управляющая компания обязана , раз в 5 лет делать ремонт подъезда, а если она не делает, то итог на фотографиях.
14:11:27 22-04-2024
гость (11:20:17 22-04-2024) Управляющая компания обязана , раз в 5 лет делать ремонт под... Подскажите, пожалуйста, НПА! По которому раз в 5 лет обязана!
11:29:46 22-04-2024
Зона ответственности УПРАВЛЯЕК!!!!!!!!!!!!!!!!
11:52:39 22-04-2024
В инспекцию строительного и жилищного надзора надо писать, с просьбой согласования с Прокуратурой АК проверки.
11:53:03 22-04-2024
Совершенно правильные советы. Люди чего - то ждут и не хотят содержать своё жильё в порядке. По их мнению, они платят немалые деньги - но это же за отопление, воду и проч, а на содержание дома и кап.ремонт платятся копейки и то платят не все, не считают нужным. А жалуются не обоснованно
12:01:40 22-04-2024
Нужно наказывать собственников этого гадюшника. А они уже или сами пусть ремонтируют иди обращаются в другие организации. То что они кому то, за что то платят и те кто то не ремонтируют, это проблемы собственников. И пусть они несут ответственность за тот срачь, который сами и развели.
13:09:50 22-04-2024
Гость (12:01:40 22-04-2024) Нужно наказывать собственников этого гадюшника. А они уже ил... Так они ждут, когда всё окончательно развалится и будут требовать признать дом аварийным и добиваться нового жилья
13:32:02 22-04-2024
Гость (11:07:04 22-04-2024) это они еще на Ленина 136 в последнем подъезде не были)))... Тоже была как то в этом подъезде. Там как после бомбежки. Гораздо хуже, чем на фото этой статьи. А дом находится на красной линии. Со стороны проспекта фасад красят, а обойдешь дом, так там ужас ужасный. И постоянные отписки от УК.
14:27:18 22-04-2024
Я пересылала видео в прокуратуру по моему дому и пришло письмо ,что над недостатками работают. После этого моё ТСЖ "переобулось" (изменило названия и продолжает "работать над недостатками". Ребята по ходу у нас и прокуратура то не работает как надо,не отслеживает ничего. А выше кому уже жаловаться. Вот так и живём. Да и хочу отметить,что есть такие дома,что и заходить опасно в них.Главное то то ,что ведь мы платим за всю эту вакханалию.
10:07:17 23-04-2024
гость (14:27:18 22-04-2024) Я пересылала видео в прокуратуру по моему дому и пришло пись... А выше кому уже жаловаться. ------ Попробуйте Бастрыкину. Он отзывчивый)))
14:48:19 22-04-2024
П.Сухова 9а/1. Лет так 8 назад собирали всем домом деньги ( включено в квитанцию) на приобретение и установку пластиковых окон в подъездах. Года через 2 установили,но в одном подъезде,на другой ,как оказалось не хватило средств. Затем собирали средства на ремонт подъезда и ждём,когда же его сделают. Прошло уже 5 лет. И в управляющую обращались ни ремонта,ни денег.
16:32:47 22-04-2024
Гость (14:48:19 22-04-2024) П.Сухова 9а/1. Лет так 8 назад собирали всем домом деньги ( ... А зачем вы эти деньги в УК собирали? Мы собрали наличными - в нашем доме нашлись и бухгалтер и строитель и организатор, почти все пенсионеры, но были и молодые. Сами составили смету, нашли компанию, которая поставила окна, двери. Другая - побелила, покрасила. И всё быстро. Просто вам лениво. Да у нас с квартиры получилось по 8тыс. Собирали пол.года зимой, с каждой пенсии люди сдавали по 2тыс. и кто работает как могли, так и сдавали. К марту собрали и за лето всё сделали. Да, это доп.расходы, но жить в таком сраче - себя не уважать
19:03:13 22-04-2024
Я целый год искала квартиру, хотела купить во вторичке, думала, что там всё устоялось, жильцы друг друга знают, спокуха, ремонты все сделаны - тишина. Обошла домов 20 и везде такой срач в подъездах, даже не в хрущёбах(их я вообще не рассматривала), а в 9, 12 этажках. Бесполезно - жильцы за 10 - 20 лет всё ухайдокали и делать ничего не собираются. Я ж не могу одна там подъезд отремонтировать. Пришлось купить в новострое, ремонт в квартире можно сделать, зато подъезд, площадка в порядке
07:26:31 23-04-2024
Такой ужас в половине домов Барнаула. Местная власть никак не работает с управляющими компаниями! Город вообще запустили! У нас ПЖЭТ - 2 вообще обнаглели уже до того что и возле дома не убирается, не метётся! Может тоже жильцы обязаны это делать.В подъезде у нас тоже, кстати не многим лучше.
08:46:31 23-04-2024
Смотрите, УК сетует, что мало платят, но не отказывается от дома, лишь просто не обслуживает его. Не выполняет работы по содержанию, хотя деньги на это собирает. Жители не могут влиять на УК, ЭТО ФАКТ. Либо надо положить жизнь и здоровье на борьбу. Поэтому поживут безропотно 3-5 лет и переезжают в другое место.
09:22:04 23-04-2024
Проблемы индейцев, шерифа не интересуют.
09:22:35 23-04-2024
Знаю женщину, которая «посмела» пожаловаться всего лишь директору УК на то, что подъезд данная организация, обслуживающая дом более 15 лет, ни разу не ремонтировала. Пришел издевательский ответ в стиле «денег нет и не будет». Вскоре в квартире «жалобщицы» пропало электричество (так-то дом газифицирован, но ещё прежние хозяева квартиры отказались от газа, поставили небольшую варочную электроплиту, эти купили в таком виде). Хозяйка увидела на электрощитке в подъезде новый висячий замок в дополнение к маленьким замкам, от которых у жителей площадки свои ключи. Опросила соседей, никто не вешал новый замок. Позвонила в УК, там пообещали прислать электрика, но через сутки. Понятно, что потёк холодильник. В семье ребенок детсадовского возраста, только что перенес операцию, нуждался в особом питании, а тут не то что приготовить, чайник вскипятить и подогреть готовое нет возможности. Наконец на второй день пришел электрик. Каким-то волшебным образом открыл висячий замок и включил автомат, который почему-то находился в состоянии «выкл», сказал, вам надо менять электрику, вышибло автомат. Хотя электрика в квартире целиком новая, днём никого в квартире не было, ничего дополнительного не работало, только холодильник, раньше никогда ничего не вышибало. Ещё через некоторое время вокруг двери женщина обнаружила натыканные иголки, решила продать квартиру и переехать в другой дом, не обслуживаемый этой УК, что и сделала.