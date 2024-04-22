В Барнауле пожаловались на "ужас" в подъездах жилой пятиэтажки

Пользователи соцсетей обвинили во всем самих жильцов

22 апреля 2024, 11:00, ИА Амител

Подъезд на Рубцовской, 12 / Фото: Barnaul 22

Житель Барнаула поделился "ужасом подъездов" жилой пятиэтажки по улице Рубцовской, 12, в поселке Восточном. Его слова приводит Barnaul 22.

Мужчина рассказал, что ездил по этому адресу по работе и в общении с жильцами узнал, что они "сталкиваются уже большой срок времени с халатностью управляющей компании", которая при этом "берет совершенно немаленькие деньги" за ЖКУ.

"Людей проживает много. А ремонт подъезда видели только при царе. Было написано письмо в Роспотребнадзор, но ответа еще нет", – добавил горожанин.

Он призвал службы обратить внимание на проблему и "помочь людям хоть как-то улучшить их жилищные условия".

В комментариях при этом пользователи указали, что чистота и порядок в подъездах лежит на самих жильцах.