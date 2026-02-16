В Барнауле жители обратились с просьбой вернуть маршрутку № 18 на Юрина
Барнаульцы отмечают, что нововведение оказалось неудобным и привело к дополнительным трудностям при передвижении по городу
16 февраля 2026, 19:32, ИА Амител
Жители Барнаула обратились к городской администрации с просьбой вернуть прежнюю схему движения автобуса № 18. Поводом стало изменение маршрута, из-за которого автобус в тестовом режиме перестал курсировать по улице Юрина. По словам горожан, это существенно осложнило транспортную доступность для жителей близлежащего микрорайона.
Обращение появилось днем 16 февраля в Telegram-канале Barnaul 22. Барнаульцы отмечают, что нововведение оказалось неудобным и привело к дополнительным трудностям при передвижении по городу. В частности, исчезла возможность прямого проезда между рядом районов.
«Отсутствует прямой маршрут от остановки "Дом Пионеров" до ВРЗ. Соответственно, приходится ездить с пересадкой, а это увеличивает время в пути и транспортные расходы. Также это просто неудобно для пассажиров. Маршрут № 18 был ключевым между указанными районами», — говорится в обращении.
Горожане рассчитывают, что администрация города удовлетворит их просьбу и пересмотрит решение о тестовом изменении схемы движения маршрута.
Ранее сообщалось, что с 23 февраля жители Новоалтайска и Барнаула столкнутся с повышением стоимости проезда на межмуниципальном маршруте № 125, связывающем краевую столицу с городом‑спутником.
19:42:53 16-02-2026
Ха, администрацию просить....29 маршрут закрыли и всё отлично, два года люди с пересадками с Индустриального и Ленинского районов доезжают до Змеиногорского тракта, пополняя карманы перевозчиков и татя на дорогу 2-3 часа....а чиновникам наплевать
11:24:59 17-02-2026
Гость (19:42:53 16-02-2026) Ха, администрацию просить....29 маршрут закрыли и всё отличн... Да если бы только 29, закрыто много других удобных маршрутов. Например, 17, 19, 24.
19:49:28 16-02-2026
Кому там интересно ваше мнение?