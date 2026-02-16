Проезд между Барнаулом и Новоалтайском подорожает на маршруте № 125

16 февраля 2026, 13:02, ИА Амител

Автобус / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

С 23 февраля жители Новоалтайска и Барнаула столкнутся с повышением стоимости проезда на межмуниципальном маршруте № 125, связывающем краевую столицу с городом‑спутником.

Согласно уведомлению, размещенному на сайте Минтранса, тариф вырастет сразу на 10 рублей — с 75 до 85 рублей. При этом цена билета до станции Присягино составит 60 рублей. О грядущем изменении пассажиров уже информируют объявления, размещенные в салонах автобусов.

Согласно действующему законодательству, перевозчики, работающие по нерегулируемым тарифам, имеют право самостоятельно устанавливать стоимость проезда. Для этого они должны уведомить комитет по дорожному хозяйству и транспорту, указав стоимость поездки и дату, с которой эти изменения начнут действовать.Напомним, что ранее аналогичное решение принял перевозчик маршрута № 205. На фоне последовательного роста цен жители Новоалтайска активно выражают недовольство в социальных сетях.

Горожане критикуют не только повышение тарифов, но и текущее состояние подвижного состава, а также нерегулярность выхода автобусов на линию.

Ранее сообщалось, что в Барнауле закрыли вопрос с повышением тарифа на проезд. На совещании с перевозчиками власти краевой столицы ответили однозначно.