Новые правила утильсбора ударят по покупателям "серых" иномарок

Резкого роста цен не будет, но "серая" растаможка перестанет быть выгодной

02 марта 2026, 15:39, ИА Амител

Водитель за рулем автомобиля / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

С начала февраля в Сети активно обсуждают предстоящие изменения в системе утилизационного сбора. По мнению некоторых специалистов, новые правила могут привести к подорожанию иномарок. Однако вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр в беседе с порталом "Автовзгляд" призвал не ждать резкого скачка цен.

С 1 апреля изменится не только размер сбора, но и его функции. Он будет контролировать стоимость автомобиля, указанную в декларации или таможенном приходном ордере, и доначислять разницу между НДС двух стран.

Сейчас на рынке действуют две схемы растаможки: официальная и "серая". В первом случае НДС рассчитывается по российской ставке (22%), и машины стоят дороже. Во втором — налог берут по ставке страны-экспортера (от 12 до 20%), что делает автомобили дешевле.

По словам Хайцеэра, нововведения ударят по тем, кто пользовался неофициальными схемами. Экономия от таких схем перестанет быть оправданной, а последствия могут оказаться серьезнее, чем сама переплата. Однако резкого подорожания эксперт не прогнозирует.